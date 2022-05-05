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ПСЖ согласовал с Мбаппе контракт до 2024 года

вчера, 21:29

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в клубе до 2024 года.

По информации источника, стороны договорились о продлении контракта еще на два сезона. В соглашение будет включена опция о возможности выкупа Мбаппе за определенную сумму летом 2023 года.

Нынешний договор между Мбаппе и ПСЖ рассчитан до конца текущего сезона.

Недавно Мбаппе обошёл Златана Ибрагимовича по числу голов за ПСЖ в Лиге 1.

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Все комментарии
gentlewolf
gentlewolf ответ протон (раскрыть)
сегодня в 01:01
Все новые лица, Вальверде, Винисиус, Родриго, это плод работы Зизу. В начале списка вообще надо поставить Каземиро. Зидан доверял этим игрокам, задолго до папв Карло, который из них не гнобил на лавке только Каземиро, да и то потому что он первый в списке и самый ранний, уже заслужил непререкаемый авторитет.
По причине скупой финансовой стратегии Пер5са, ждущего мессию за много сотен миллионов, Анчи ВЫНУЖДЕННО стал ставить ребят в состав. Вынужденно!
Зизу их ставил уже 2 года назад.
Доверял им.
Так что у Папы волей провидения откоылись на них глаза.
gentlewolf
gentlewolf
сегодня в 00:56
Вот дурень. Ну и все. Карьера начинает тухнуть.
Ironigor
Ironigor ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 00:53
Дружище, можно смело говорить о том что это фантазии которые даже уже смешно читать. Килиан в Реале и это давным давно пора усвоить любому здравомыслящему любителю футбола.
Ironigor
Ironigor ответ R.Carlos. (раскрыть)
сегодня в 00:47, ред.
Детский сад. Инсайд от фантазёра высшей категории , которого эта тема до сих пор не может оставить в покое . Мбаппе в Реале и точка, жирная , которую видно из космоса !
Даже знакомый астролог Заремы, сказал что Мбаппе никуда кроме Реала не перейдёт.
протон
протон
сегодня в 00:17
Долго думал и решил)
Сейчас у Реала через горнило весенней ЛЧ выковывается новое поколение : Родриго, Винисиус, Камавинга, Вальверде... Мбаппе мог бы вместе с ним стать частью новой великой команды.
Мбаппе вчера понял, что у Родриго конкуренцию не выиграет?
Шутки шутками, а Родриго концовку сезона проводит на топ уровне и если он так будет играть в следующем году на дистанции, то может и не стоит отдавать по 40 лямов за сезон довольно капризной, как кажется, звезде
R.Carlos.
R.Carlos.
сегодня в 00:10
Не верю!!!
После такой ЛЧ в исполнении Реала любой игрок хочет играть за этот великий клуб
зигзаг
зигзаг
вчера в 23:59
Выбирает между Барсой и сливками.
Jake Fallop
Jake Fallop ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:31, ред.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    вчера в 23:09, ред.
    Очень "своевременный" вброс с подтекстом: "Кто на это купится и сколько их"..., особенно на фоне вчерашней ответки в Мадриде.
    Kolenok
    Kolenok
    вчера в 22:52
    Неужели ему в ПСЖ интересно!?
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 22:51, ред.
    Файза Ламари, мать форварда Килиана Мбаппе, прокомментировала информацию о соглашении с ПСЖ.

    Нет никакого принципиального соглашения ни с ПСЖ, ни с каким-либо другим клубом.

    Разговоры о будущем Килиана продолжаются в спокойной обстановке, чтобы позволить ему сделать наилучший выбор с уважением ко всем сторонам.
    ================≠===
    Спасибо Данилу Бритвину за такую информацию.
    h_a_k_k_e_r
    h_a_k_k_e_r
    вчера в 22:47
    Значит, тренером ПСЖ будет Зидан.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 22:45
    Зря столько разговоров было
    drug01
    drug01
    вчера в 22:31
    Большой период
    vova505
    vova505
    вчера в 22:23
    Ну и ну
    А столько разговоров было о переходе
    Adrian von Ziegler
    Adrian von Ziegler ответ A.S.A (раскрыть)
    вчера в 22:01
    Согласен с Вами.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 21:57
    Не удивлюсь,если скоро появится опровержение этой новости
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан ответ УЕСКА (раскрыть)
    вчера в 21:56
    Чего зорошего? Что каталонский боишься что в Реал перейдет? ))
    Рауль-Зидан
    Рауль-Зидан
    вчера в 21:55, ред.
    Это фейк
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 21:50
    Если это так то пропал парень!
    shur
    shur ответ beefs (раскрыть)
    вчера в 21:48
    ...ну зачем же ты так Месси обижаешь ?! Мужик старается из последних сил !!!
    A.S.A
    A.S.A
    вчера в 21:47
    Потерпите еще месяц и мы все всё узнаем....а пока так и будут кидать разную инфу
    shur
    shur
    вчера в 21:45
    ...быть или не быть, может или не может... достали !!!
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 21:36
    Хорошо, если так, но надо дождаться официального подтверждения.
    beefs
    beefs
    вчера в 21:31
    ну чего там, ПСЖ очень много потеряет без Мбаппе...
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 21:31
    Уговорили что ли.
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