Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе может остаться в клубе до 2024 года.
По информации источника, стороны договорились о продлении контракта еще на два сезона. В соглашение будет включена опция о возможности выкупа Мбаппе за определенную сумму летом 2023 года.
Нынешний договор между Мбаппе и ПСЖ рассчитан до конца текущего сезона.
Недавно Мбаппе обошёл Златана Ибрагимовича по числу голов за ПСЖ в Лиге 1.
По причине скупой финансовой стратегии Пер5са, ждущего мессию за много сотен миллионов, Анчи ВЫНУЖДЕННО стал ставить ребят в состав. Вынужденно!
Зизу их ставил уже 2 года назад.
Доверял им.
Так что у Папы волей провидения откоылись на них глаза.
По причине скупой финансовой стратегии Пер5са, ждущего мессию за много сотен миллионов, Анчи ВЫНУЖДЕННО стал ставить ребят в состав. Вынужденно!
Зизу их ставил уже 2 года назад.
Доверял им.
Так что у Папы волей провидения откоылись на них глаза.
Даже знакомый астролог Заремы, сказал что Мбаппе никуда кроме Реала не перейдёт.
Даже знакомый астролог Заремы, сказал что Мбаппе никуда кроме Реала не перейдёт.
Сейчас у Реала через горнило весенней ЛЧ выковывается новое поколение : Родриго, Винисиус, Камавинга, Вальверде... Мбаппе мог бы вместе с ним стать частью новой великой команды.
Мбаппе вчера понял, что у Родриго конкуренцию не выиграет?
Шутки шутками, а Родриго концовку сезона проводит на топ уровне и если он так будет играть в следующем году на дистанции, то может и не стоит отдавать по 40 лямов за сезон довольно капризной, как кажется, звезде
Сейчас у Реала через горнило весенней ЛЧ выковывается новое поколение : Родриго, Винисиус, Камавинга, Вальверде... Мбаппе мог бы вместе с ним стать частью новой великой команды.
Мбаппе вчера понял, что у Родриго конкуренцию не выиграет?
Шутки шутками, а Родриго концовку сезона проводит на топ уровне и если он так будет играть в следующем году на дистанции, то может и не стоит отдавать по 40 лямов за сезон довольно капризной, как кажется, звезде
После такой ЛЧ в исполнении Реала любой игрок хочет играть за этот великий клуб
После такой ЛЧ в исполнении Реала любой игрок хочет играть за этот великий клуб
Нет никакого принципиального соглашения ни с ПСЖ, ни с каким-либо другим клубом.
Разговоры о будущем Килиана продолжаются в спокойной обстановке, чтобы позволить ему сделать наилучший выбор с уважением ко всем сторонам.
================≠===
Спасибо Данилу Бритвину за такую информацию.
Нет никакого принципиального соглашения ни с ПСЖ, ни с каким-либо другим клубом.
Разговоры о будущем Килиана продолжаются в спокойной обстановке, чтобы позволить ему сделать наилучший выбор с уважением ко всем сторонам.
================≠===
Спасибо Данилу Бритвину за такую информацию.
А столько разговоров было о переходе
А столько разговоров было о переходе