ПСЖ согласовал с Мбаппе контракт до 2024 года

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вчера, 21:29

Форвард ПСЖ может остаться в клубе до 2024 года.

По информации источника, стороны договорились о продлении контракта еще на два сезона. В соглашение будет включена опция о возможности выкупа Мбаппе за определенную сумму летом 2023 года.

Нынешний договор между Мбаппе и ПСЖ рассчитан до конца текущего сезона.