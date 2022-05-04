Агент Бийола — о будущем игрока: «ЦСКА важен для моего клиента»

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА , ответил на вопрос о том, готов ли его клиент остаться в московском клубе после санкций в отношении России со стороны УЕФА .

Сейчас слишком рано, чтобы комментировать этот вопрос, сперва нужно пообщаться с клубом. У Яки действующий контракт. Полагаю, что самый корректный вариант — сесть по окончании сезона с игроком и представителями клуба за стол и все обсудить. Так что такая беседа состоится. Важно отметить, что ЦСКА важен для Бийола. Но никто не знает, что может произойти завтра, как все будет складываться.