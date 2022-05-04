Агент Бийола — о будущем игрока: «ЦСКА важен для моего клиента»

Роберт Чибеж, агент полузащитника ЦСКА Яки Бийола, ответил на вопрос о том, готов ли его клиент остаться в московском клубе после санкций в отношении России со стороны УЕФА.
Сейчас слишком рано, чтобы комментировать этот вопрос, сперва нужно пообщаться с клубом. У Яки действующий контракт. Полагаю, что самый корректный вариант — сесть по окончании сезона с игроком и представителями клуба за стол и все обсудить. Так что такая беседа состоится. Важно отметить, что ЦСКА важен для Бийола. Но никто не знает, что может произойти завтра, как все будет складываться.
Устроит ли Бийола вариант остаться в ЦСКА с понижением зарплаты? Тут дело только за Якой, если так произойдет, он сам будет решать, сможет ли он как-то компенсировать для себя понижение зарплаты. Но я не слышал разговоров о понижении зарплаты от клуба. Мы будем двигаться шаг за шагом и искать лучшее решение для игрока и клуба.