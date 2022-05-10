Крауч: «„Манчестер Юнайтед“ страдает от странной кадровой политики»

Экс-игрок «Ливерпуля» раскритиковал подход «Манчестер Юнайтед» к игрокам.

«Олд Траффорд» как будто превратился в кладбище для футболистов и тренеров. Эти люди теряют уверенность и начинают сдавать. Да, фактор давления имеет место, однако «Манчестер Юнайтед» страдает и от странной кадровой политики.

Все их решения краткосрочны, игрокам дают контракт с огромной зарплатой без мыслей о будущем. «О, этот игрок доступен? Надо брать, а там решим все!» В большинстве случаев, конечно, ничего из этого не выходит.

На самом деле это топ-игроки. Нельзя назвать Погба, Роналду или Санчо слабыми футболистами. Однако речь идет о перегрузке. Это как ходить в спортивный зал и работать только над верхней частью тела.