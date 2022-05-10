Грилиш: «Я хочу выиграть титул»

Полузащитник «Манчестер Сити» считает, что нельзя терять концентрацию в оставшихся матчах сезона в АПЛ .

Я хочу выиграть титул, мне нравится ситуация в таблице чемпионата. Я благодарен игрокам и тренерскому штабу за теплый прием. Очень хочу, чтобы мы что-нибудь выиграли.

«Ливерпуль» – замечательная команда, и я не думаю, что они снова потеряют очки. Нужно сохранять лидерство и взять наибольшее количество очков. Думаю, Премьер-лига – лучшая лига мира. В оставшихся играх может случиться что угодно, поэтому нам нельзя расслабляться.