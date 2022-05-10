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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Грилиш: «Я хочу выиграть титул»

сегодня, 09:18

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш считает, что нельзя терять концентрацию в оставшихся матчах сезона в АПЛ.

Я хочу выиграть титул, мне нравится ситуация в таблице чемпионата. Я благодарен игрокам и тренерскому штабу за теплый прием. Очень хочу, чтобы мы что-нибудь выиграли.

«Ливерпуль» – замечательная команда, и я не думаю, что они снова потеряют очки. Нужно сохранять лидерство и взять наибольшее количество очков. Думаю, Премьер-лига – лучшая лига мира. В оставшихся играх может случиться что угодно, поэтому нам нельзя расслабляться.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 10:04
Высока вероятность добиться заветной цели
mihaluch
mihaluch
сегодня в 09:35
Да случай может сыграть свою роль.
shlomo
shlomo
сегодня в 09:26
Битва за первое место будет до последнего матча
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