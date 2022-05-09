«Связка с Бензема будет замечательной. „Реал“ — идеальный выбор». Полезные и вредные советы для Мбаппе

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вчера, 19:26

Остаться в ПСЖ или перейти в «Реал»?

Сегодня ряд надежных источников подтвердили, что Эрлинг Холанд продолжит карьеру в «Манчестер Сити», а Килиан Мбаппе пока держит решение относительно своего будущего в секрете, хотя сегодняшний обед в мадридском ресторане в компании Ашрафа Хакими не остался незамеченным. ПСЖ вбрасывает во французские СМИ информацию о согласованном двухлетнем контракте, мама Килиана уверяет, что никакого соглашения нет и в помине, а сам Мбаппе вжился в роль партизана. Однажды он расскажет об этих неделях и месяцах своей жизни, объяснит принятое решение, а пока изучаем бесплатные советы, которые французскому форварду дают каждый день.

Биксант Лизаразю, бывший футболист сборной Франции:

Считаю, что «Реал» – очевидный выбор и лучший вариант для него. Это культура побед в Лиге чемпионов, «электрическая» атмосфера на «Сантьяго Бернабеу». Эта команда идеальна. Там отличный коллектив, у него сразу все получится. Связка с Бензема будет замечательной. Почему Мбаппе до сих пор не рассказал о своих планах? Наверное, он подбирает правильный момент. У него достаточно времени, чтобы принять решение и найти ответы на все вопросы, которые Килиан себе задает. Может быть, он решил дать шанс ПСЖ . Структура, организация и менталитет этой команды нуждаются в изменениях, сейчас это просто набор индивидуальностей.

Жером Ротен, бывший футболист «Пари Сен-Жермен»:

Мбаппе приоткрыл дверь для продления контракта, он дал ПСЖ шанс предложить что-то внятное. И дело не в деньгах, а в спортивном проекте. Он хочет получить ответы и ждет их. Видимо, он их еще не получил. Его логика состоит в том, чтобы уйти, если в ПСЖ ничего не изменится. Насколько я могу судить, ничего не изменилось.

Рио Фердинанд, бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии:

Мне нравится Мбаппе. На его месте я бы ушел в команду, которая может выиграть Лигу чемпионов. Сейчас это выглядит невозможным для ПСЖ . Мне кажется, лучшая возможность для этого у них была на протяжении трех последних лет. И они проваливались в решающий момент. На таком уровне выбором руководят не деньги. Он должен выбрать клуб, в котором сможет стать лучшей версией Килиана Мбаппе. Если он считает, что это ПСЖ , то окей. Главный вопрос для него должен быть таким: «Где я смогу показать максимум, побеждать и расти, чтобы стать лучшим?» Мбаппе должен убедить, что пришла его очередь называться лучшим футболистом планеты.

Маурисио Почеттино, главный тренер «Пари Сен-Жермен»:

Конечно, меня беспокоит возможный уход Мбаппе. Я лично хотел бы, чтобы он был со мной все время. Возьму его в отпуск с собой, в Аргентину. Как тренер, я хочу лучшего для Килиана и для клуба. Для клуба будет лучше, если Килиан останется. Так будет лучше и для самого Килиана.

Карло Анчелотти, главный тренер «Реала»:

Я думаю, что будущее клуба уже написано. С таким президентом будущее уже написано. Значит ли это, что Мбаппе переходит в «Реал»? Я такого не говорил. Тренеры вообще не могут сказать вам всей правды на пресс-конференциях. Это нормально.

Жан-Пьер Папен, бывший футболист «Марселя», «Милана» и сборной Франции:

Я бы реализовал свою мечту. Нельзя идти против своей мечты. Если «Реал» – это клуб, в который он хочет перейти, нужно переходить. С отцом Мбаппе мы как-то перекинулись парой слов. Я сказал ему: «Если Килиан мечтает о „Реале“, пусть переходит, иначе будет жалеть всю свою жизнь».

Эммануэль Макрон, президент Франции:

К сожалению, вариант с переходом Килиана Мбаппе в «Марсель», за который я болею, даже не рассматривается. Если бы он был готов на это, то я бы поборолся, но он очень быстро мне отказал. ПСЖ нужно бороться за то, чтобы Мбаппе остался в чемпионате Франции, ведь это невероятный игрок.

Роналдиньо, бывший футболист ПСЖ , «Барселоны» и сборной Бразилии:

Было бы прекрасно, если бы Мбаппе остался в Париже. Хочется как можно дольше наслаждаться тем, как лучшие игроки мира вместе играют за ПСЖ : Неймар, Месси и Мбаппе… Мы бы наверняка увидели, как они выигрывают Лигу чемпионов. Это было бы чудесно. Мбаппе определенно может стать лучшим футболистом планеты в этой команде и выиграть Лигу чемпионов с «Пари Сен-Жермен». Я никому не буду давать советов, просто хочу видеть всех своих друзей счастливыми, где бы они ни были. Если все трое останутся, это было бы фантастически для всех, кто любит футбол.

Дани Алвес, защитник «Барселоны»:

Я бы не стал бросать все усилия на трансфер Холанда. Честно говоря, я бы не стал тратить на него много денег. На Мбаппе – да, на Холанда – нет. Я не играю в спортивного директора, но в первую очередь я бы сделал ставку на Мбаппе. Он кажется более совершенным игроком во всех отношениях. Если собираешься сделать огромные инвестиции, нужно сделать это наилучшим образом. Если бы все зависело от меня, я бы сделал ставку на Мбаппе.

Карим Бензема, форвард «Реала»:

Мне нравится играть с Мбаппе в сборной, и я хотел бы поиграть с ним на клубном уровне. Я думаю, мы бы забивали вдвое больше голов. Или даже втрое! Я часто ему об этом говорю. С Мбаппе я хорошо понимаю свою роль в команде, потому что мы оба знаем, что сделает второй. Например, нам обоим нравится смещаться налево, но мы никогда не будем там одновременно.

Кларенс Зеедорф, бывший футболист «Аякса», «Реала», «Милана» и сборной Нидерландов:

Мбаппе впишется в «Реал», потому что все отличные игроки вписываются в «Реал». Но в «Мадриде» ему нужно будет делать для успеха больше, чем в ПСЖ .

Ноэль Ле Гре, глава Федерации футбола Франции:

Как президент Федерации футбола Франции я предпочитаю, чтобы он остался в ПСЖ , но это будет его личный выбор. Я не уверен, что испанский чемпионат превосходит французский, и что Мбаппе добьется большего прогресса в «Реале». Думаю, в составе ПСЖ у него больше шансов получить «Золотой мяч», чем в случае ухода.

Вадим Васильев, бывший вице-президент «Монако»: