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Каррера: «У „Спартака“ хорошие шансы выиграть Кубок России»

сегодня, 15:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей11.05.2022 в 19:30 Не начался

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мыслями о предстоящем матче московской команды в полуфинале Кубка России против «Енисея».

У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России, они уже очень близки к этому. В полуфинальном матче «Спартак» фаворит — две победы подряд в чемпионате положительно повлияют на настрой футболистов, на хорошем настроении всегда легче побеждать.

Но «Спартаку» ни в коем случае нельзя недооценивать «Енисей», они способны принести много проблем красно-белым. Эта команда уже побеждала клубы РПЛ и не просто так оказалась в полуфинале Кубка. Поэтому очень важно полностью настроиться на этот матч и выходить с максимальной концентрацией. А после этого останется всего один шаг — самый важный и ответственный. Желаю команде удачи и буду верить в победу.

Матч «Спартак» — «Енисей» состоится 11 мая. Начало — в 19:30 мск. Ранее стало известно, кто рассудит встречу.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 17:26
И у Динамо эти шансы нисколько не меньше, чем у Спартака, а игра получше поставлена. А последние неудачи только разозлят Динамо. Я лично за Динамо!!!!
lotsman
lotsman
сегодня в 16:31, ред.
У Динамо не меньше шансов, как и у Енисея с Аланией.)
drug01
drug01
сегодня в 16:19
Меньше слов больше дела!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 16:16
Да, да, да.
ABir
ABir
сегодня в 16:07
Главное с полной ответственностью и с запредельной самоотдачей!
beefs
beefs
сегодня в 16:01
шансы всегда есть...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:01
Шансы у всех равны.
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