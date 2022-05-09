Каррера: «У „Спартака“ хорошие шансы выиграть Кубок России»

Бывший главный тренер «Спартака» поделился мыслями о предстоящем матче московской команды в полуфинале Кубка России против «Енисея».

У «Спартака» хорошие шансы выиграть Кубок России, они уже очень близки к этому. В полуфинальном матче «Спартак» фаворит — две победы подряд в чемпионате положительно повлияют на настрой футболистов, на хорошем настроении всегда легче побеждать.