Агент: «Кечкеш счастлив в России»

Даниэл Кустнер, представитель защитника «Нижнего Новгорода» , высказался о будущем своего клиента.

Нужно спрашивать у тренера, почему Акош не играл в последних матчах. Контракт Кечкеша с «Нижним Новгородом» действует еще год, но что-то более конкретное я сказать не могу. Есть ли предложения? Не могу говорить на данную тему сейчас.

Может ли Кечкеш покинуть Россию летом? Нет, абсолютно никакого давления. Акош вызывается в сборную Венгрии, так что в этом плане никаких проблем нет. То касается будущего, мы будем разговаривать с клубом и затем все станет ясно. Хочу отметить, что Акош счастлив в России и готов играть.