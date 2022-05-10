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Агент: «Кечкеш счастлив в России»

сегодня, 16:45

Даниэл Кустнер, представитель защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша, высказался о будущем своего клиента.

Нужно спрашивать у тренера, почему Акош не играл в последних матчах. Контракт Кечкеша с «Нижним Новгородом» действует еще год, но что-то более конкретное я сказать не могу. Есть ли предложения? Не могу говорить на данную тему сейчас.

Может ли Кечкеш покинуть Россию летом? Нет, абсолютно никакого давления. Акош вызывается в сборную Венгрии, так что в этом плане никаких проблем нет. То касается будущего, мы будем разговаривать с клубом и затем все станет ясно. Хочу отметить, что Акош счастлив в России и готов играть.

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Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 17:25
Желаем удачи
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:59
ну и ладушки
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:45
Зарплата делает его счастливчиком.
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