«Зенит» прощается с Дзюбой. Артём снова станет «красно-белым»

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вчера, 16:05

Похоже, Семак добился своего – форвард уходит.

Сергей Богданович обыграл Артема Сергеевича

Петербуржцы пару лет подряд убеждали всех вокруг, что Семак в хороших отношениях с Дзюбой. При этом ни нападающий, ни тренер ничего подобного не заявляли. Другое дело, что Заболотный не стал вторым Левандовски, поэтому пришлось продолжать поиски нового формата атаки. Сам Дзюба играл прекрасно, невзирая на возраст, а его связка с Ракицким и Азмуном – Артем переадресовывал навесы Ярослава на Сердара, помогла «Зениту» выиграть парочку чемпионских званий.

Но Дзюба это не только ценные удары и передачи, а еще и репутация. Также внутренне давление на всех в команде, лидерская роль при неоднозначной реакции фанатов и руководства клуба. Артем стал аналогом мужской рубашки-безрукавки, вышел из моды. Семак безвкусием не заражен, на футболиста Дзюбу тренер смотрел внимательно. Близорукостью тренер также не страдает, хотя и кажется порой белоручкой. Но поскольку в этом сезоне разжился смелостью и пошел на серию сложных тактических экспериментов, то решил не ждать, когда в его отношениях с Артемом дойдет до рукоприкладства или обмена любезностями.

Дзюба уже жаловался фанатке на то, что не получает игрового времени, ему обидно. На скамейке человек с лидерскими качествами сродни Широкову или Денисову, больше вреда, чем пользы. Это не значит, что Семак не сомневается в Альберто – молодой форвард может летом запросить трансфер, или Сергеева – российский нападающий только-только обживается в команде и пока не такой результативный, как Дзюба. Но в какой-то момент Семак принял решение, опытный нападающий остался на скамейке, у «Зенита» новая атака с бразильцами и Сергеевым.

Хотя в Санкт-Петербурге ходили слухи, что Артем подпишет новый контракт и останется, реальность может оказаться иной. В тихой войне Семака и Дзюбы счет 1:0 в пользу тренера, ведь появился публичный покупатель, причем неожиданный с одной стороны, а с другой – банальный, ведь понятно желание «Зенита» не отпускать Артема в другие клубы РПЛ . Когда Дзюба в режиме отмщения прошлому и всем, кого назначил обидчиком, как Генича, то может быть опасен. Особенно во времена, когда ни один тренер не знает, сколько нынешних легионеров у него останется к осени.

«Црвена Звезда» нарушила собственные правила

У сербского клуба маленький бюджет, поэтому ради перехода Дзюбы белградский гранд должен поставить клубный рекорд по зарплате. Вот только есть у этой сделки подтекст. В «красно-белого» клуба на груди та же надпись, что у «Зенита». Получается, спонсорский контракт российской компании фактически оплатит соглашение с Дзюбой? Нехитрая сделка через очень хитрых людей, ведь с сербской стороны Артема ждет некто Звездан Терзич.

Это бывший руководитель Футбольного союза Сербии, колоритный персонаж. Например, его обвиняли в махинациях и коррупции, когда в конце девяностых и в начале нового века проворачивал трансферы бывшего клуба. Прокуроров заинтересовали сделки, в том числе, со «Спартаком» — приезд Срджана Станича, и «Локомотивом» — переход Бранислава Ивановича. Терзич был в бегах, пересекался с гангстерами из соседней Черногории, скрывался от следствия. Также его обвиняли в организации договорных матчей в отдаляющемся прошлом.

С лета 2011 года функционер освобожден под залог в размере 1 миллиона евро, и при этом умудряется работать футбольным менеджером в известных клубах. Со стороны его дело похоже на фарс. Десятки раз заседания переносили, менялись судьи, адвокаты и подозреваемый не приходили на заседания, путали здания суда и так далее. Как видите, сербы навели у себя порядок в правоохранительных органах. Даже после прихода в «Црвену Звезду» в 2014-м Терзич умудрился получить дисквалификацию за нападение на рефери. Богатая биография рассказывает все необходимое о будущем начальнике Дзюбы.

При этом Терзич умеет договариваться. Звездан подписал для белградского клуба Марина и Драговича. Также в команде есть знакомые Артема. С Миланом Родичем пересекались в «Зените», с Гелором Кангва – в «Ростове». Отряд ветеранов соберется в Сербии, если Артем согласится на троекратное снижение зарплаты и заберет миллион евро. Это будет рекордная зарплата для «Црвены Звезды», больше, чем у немца Марина. И хотя Дзюба мог получить в РПЛ не меньше, скорее всего, выберет Белград.

Сделка в стиле реалий отечественного футбола

Все новое – хорошо забытое старое. Помним, как Сутормина забрали у «Рубина». Причем изначальная сумма сделки потом магически изменилась. Не забыто, как футболисты «Ростова» оказались свободными агентами, прежде чем перешли в состав фаворита РПЛ . Да и стоимость сделки Новосельцева не была секретом. Еще Быстров возвращался в «Зенит» из «Спартака», а Карпин рассказывал детали той эпичной сделки. Впрочем, и в других клубах РПЛ веселые трансферы случались.

Теперь перешли на новый уровень. Выбор без выбора может относиться к бывшему лидеру сборной и капитану «Зенита». Дзюба с лета становится свободным агентом, но отказывается от денег во имя «Црвены Звезды» и чемпионата Сербии? Уровень этого турнира, мягко говоря, скромный. Фанаты «Локомотива» не забили Петра Шкулетича, который в Сербии за сезон колотил двадцать голов, а потом в РПЛ не мог нормально выбрать позицию. Дзюба классом намного выше, поэтому сербский клуб точно выиграет от перехода Артема.

У нападающего хорошая пресса в мире благодаря ЧМ -2018, «Црвена Звезда» сыграет в еврокубках, а конкуренты, хотя в наличии, по классу значительно ниже. Опять же, сербы предлагают контракт по схеме «1+1», поэтому если не понравится, то всегда сможет вернуться домой. Ничего ужасного с Артемом точно не случится. Огонь горит, вода – течет, а Дзюба не меняется? Полезный нападающий, но Семак решил, что тренер сам должен формировать атмосферу в коллективе, Артем будет лишним. Шоковое состояние такой трансфер не вызовет, поскольку к расставанию планомерно шли, зимой не пустили форварда в «Рубин», хотя мог значительно повлиять на результаты команды Слуцкого.