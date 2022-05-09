Будущее Уткина в «Ахмате» решится после окончания сезона

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вчера, 21:16

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ахмата» , права на которого принадлежат «Краснодару», высказался о будущем своего клиента.

Останется ли Уткин в «Ахмате»? Пока нечего комментировать. Станет известно после последнего тура.

Ранее сообщалось, что Уткин, скорее всего, покинет «Ахмат».