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Будущее Уткина в «Ахмате» решится после окончания сезона

вчера, 21:16

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, права на которого принадлежат «Краснодару», высказался о будущем своего клиента.

Останется ли Уткин в «Ахмате»? Пока нечего комментировать. Станет известно после последнего тура.

Ранее сообщалось, что Уткин, скорее всего, покинет «Ахмат».

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Все комментарии
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 23:26
Есть смысл вернуться в родной клуб,и стать одним из лидеров,в Краснодаре сейчас молодая банда,но забивать абсолютно некому,да и пенали бить тоже.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:41, ред.
Можно предположить, что после ухода из Краснодара почти всех легионеров из-за которых не всегда находилось место на поле для Уткина в основном составе команды, Даниил скорее всего вернётся в свой родной клуб.

В сою очередь Ахмат попытается сделать всё, чтобы игрок продолжил и в следующем сезоне защищать цвета грозненского клуба. Ведь он пришёлся очень к стати, играя в полузащите, Даниил тем не менее является лидером команды по забитым мячам, отличившись девять раз в двадцати шести матчах, и один раз в Кубке страны, что является лучшим показателем результативности в Ахмате в этом сезоне.

Вот только найдутся ли в Грозном деньги на покупку футболиста, чтобы удовлетворить Галицкого, который в свою очередь вряд ли в нынешней ситуации захочет продавать Уткина за озвученные Трансфермаркетом три миллиона евро.
В любом случае, где бы не оказался в итоге на следующий год этот молодой перспективный игрок удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
вчера в 22:09
Утя злой!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:52
Ждём куда перейдёт!
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