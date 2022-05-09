Будущее Уткина в «Ахмате» решится после окончания сезона

Тимофей Бердышев, агент полузащитника «Ахмата» Даниила Уткина, права на которого принадлежат «Краснодару», высказался о будущем своего клиента.
Останется ли Уткин в «Ахмате»? Пока нечего комментировать. Станет известно после последнего тура.
Ранее сообщалось, что Уткин, скорее всего, покинет «Ахмат».
В сою очередь Ахмат попытается сделать всё, чтобы игрок продолжил и в следующем сезоне защищать цвета грозненского клуба. Ведь он пришёлся очень к стати, играя в полузащите, Даниил тем не менее является лидером команды по забитым мячам, отличившись девять раз в двадцати шести матчах, и один раз в Кубке страны, что является лучшим показателем результативности в Ахмате в этом сезоне.
Вот только найдутся ли в Грозном деньги на покупку футболиста, чтобы удовлетворить Галицкого, который в свою очередь вряд ли в нынешней ситуации захочет продавать Уткина за озвученные Трансфермаркетом три миллиона евро.
В любом случае, где бы не оказался в итоге на следующий год этот молодой перспективный игрок удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!
В сою очередь Ахмат попытается сделать всё, чтобы игрок продолжил и в следующем сезоне защищать цвета грозненского клуба. Ведь он пришёлся очень к стати, играя в полузащите, Даниил тем не менее является лидером команды по забитым мячам, отличившись девять раз в двадцати шести матчах, и один раз в Кубке страны, что является лучшим показателем результативности в Ахмате в этом сезоне.
Вот только найдутся ли в Грозном деньги на покупку футболиста, чтобы удовлетворить Галицкого, который в свою очередь вряд ли в нынешней ситуации захочет продавать Уткина за озвученные Трансфермаркетом три миллиона евро.
В любом случае, где бы не оказался в итоге на следующий год этот молодой перспективный игрок удачи ему и без травм. Болейте за своих, а не против чужих!