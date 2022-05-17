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«Вест Хэм» предложит Боуэну новый контракт

сегодня, 16:57

«Вест Хэм» намерен предложить нападающему команды Джарроду Боуэну новый контракт на улучшенных условиях. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. Боуэн стал первым игроком «молотобойцев» со времен Паоло Ди Канио, который достиг двузначного показателя по голам и голевым передачам в одном сезоне. В текущем розыгрыше АПЛ на счету Боуэна 12 голов и 12 голевых передач в 35 матчах. В «Вест Хэм» футболист перешел в 2020 году из «Халл Сити».

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Все комментарии
BDA81
BDA81
сегодня в 17:55
Не учто мозги у кого то появились.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:53
Вполне приличный игрок.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 17:14
Заслужил своей игрой, так держать!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:03
Чего то там достиг и то хорошо.
drug01
drug01
сегодня в 17:00
Это хорошо
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