«Барселона» работает над подписанием Алонсо и Аспиликуэты из «Челси»

«Барселона» может подписать и из «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Барселона» работает над подписанием Сезара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо. Насчет Алонсо сомнений нет: он собирается покинуть «Челси». Но сделка с «Барсой» зависит от окончательной цены.

Аспиликуэта получил предложение от «Барсы» о двухлетнем контракте и теперь ожидает встречи с руководством «Челси», чтобы обсудить его будущее.