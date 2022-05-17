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«Барселона» работает над подписанием Алонсо и Аспиликуэты из «Челси»

сегодня, 20:59

«Барселона» может подписать Маркоса Алонсо и Сезара Аспиликуэту из «Челси», сообщает инсайдер Фабрицио Романо:

«Барселона» работает над подписанием Сезара Аспиликуэты и Маркоса Алонсо. Насчет Алонсо сомнений нет: он собирается покинуть «Челси». Но сделка с «Барсой» зависит от окончательной цены.

Аспиликуэта получил предложение от «Барсы» о двухлетнем контракте и теперь ожидает встречи с руководством «Челси», чтобы обсудить его будущее.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:11
Барселона набирает на следующий сезон.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 21:09
Челси они уже по сути не нужны. Одному 32 скоро, второму 33 года. Алонсо и вовсе сыграл в этом сезоне благодаря травме крестов у Чиллуэла в начале сезона. А Аспи временами не плохо подменял Джеймса во время травмы.
Барселоне подойдут, могут быть полезны ещё.
Elliada
Elliada
сегодня в 21:05
Откуда у Барселоны деньги? Зимой много кого подписали, летом то же хотят
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