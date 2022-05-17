Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

В ПСЖ прекратили попытки удержать Мбаппе в клубе

сегодня, 18:00

В «Пари Сен-Жермен» смирились с желанием форварда Килиана Мбаппе перейти в «Реал».

По информации источника, ПСЖ прекратил попытки удержать игрока в клубе. Отмечается, что еще на прошлой неделе в руководстве парижского клуба были уверены, что им удастся убедить Мбаппе остаться.

Ранее сообщалось, что «Реал» подтвердит переход Мбаппе после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

Все новости
Слухи«Ньюкасл» по-прежнему хочет подписать Хендерсона из МЮ
Сегодня, 19:40
Слухи«Бавария» продвигается в переговорах по трансферу Гравенберга
Сегодня, 17:22
Слухи«Ювентусу» интересны Погба, Ди Мария и Перишич
Сегодня, 16:38
Капитан «Юве», несостоявшийся обладатель «Золотого мяча», Мбаппе и Холанд сменят клубную прописку в 2022 году
Сегодня, 14:56Александр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии6
СлухиЛевандовски готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барселону»
Сегодня, 14:50
СлухиДжонатан Дэвид интересен «Арсеналу» в качестве альтернативы Жезусу
Сегодня, 14:18
Сортировать
Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 20:50
    David Young
    David Young
    сегодня в 20:37
    Это следовало ожидать.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 20:24, ред.
    Мудрость гласит: "Лучше с умным потерять, чем с дураком найти."
    Кто в этой поговорке есть Реал, а кто ПСЖ, в вопросе по Мбаппе, думаю всем ясно.

    P.S. Удержать они его деньгами хотели... ))) Кого, спрашивается, хотели ?! Мбаппе - чемпион мира, статусная персона и молодой спортсмен, у которого вся спортивная жизнь впереди. Чтоб удерживать такого человека, клуб, в первую очередь, должен собственным примером показывать, чего он стоит в этом мире... Реал в этом сезоне всем и всё показал. Думаю своим показом он окончательно убедил "лягушонка", в каком месте и где ему РЕАЛЬНО есть смысл ловить ЗМ и "ушастого".
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 20:00
    Насильно мил не будешь!
    Jake Fellop
    Jake Fellop
    сегодня в 19:58
    Прекратите немедленно... Хе-хе...
    ДАША Д
    ДАША Д
    сегодня в 19:11
    Пусть от бабла просто офигеет.
    Так Себе Аналитик
    Так Себе Аналитик ответ Дима Логинов (раскрыть)
    сегодня в 19:08
    Не представляю, как оно это сделает, когда вся опасность исходила от Мбаппе. Да и Неймар мотивацию утратит, так хоть конкуренция была с лягушонком, а так с пешеходом будет.
    протон
    протон ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 19:03
    Просто Реал как не посмотри привлекательнее ПСЖ. Он как мировой бренд круче, успешней на евроарене, там на одной рекламе можна заработать больше, чем ему бы предложили ПСЖ. Так, что выбор был очевиден
    протон
    протон ответ Romeo 777 (раскрыть)
    сегодня в 19:02
    Клуб ещё в прошлом году знал, что они не смогу его убедить)

    Было смешно читать комментарии тех, кто насмехался над Мадридом, над которым якобы издевался Киллиан
    Romeo 777
    Romeo 777 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
    сегодня в 18:56
    Там такие отступные пропишут, что продажа его в ближайшие лет 5 будет нереальным. Да и второй момент, далеко не каждый захочет платить ему такую космическую ЗП. Были и есть ситуации, как с Бэйлом и Азаром конечно, но думаю камерунец будет играть, если деньги не испортят.
    ИГРОЧИШКА
    ИГРОЧИШКА ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 18:45
    Так он вроде в МС уже
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 18:43
    Реал пожалеет,что подписали этого гопника,он захочет через три года убежать в АПЛ и мозги будет делать Пересу.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответ УЕСКА (раскрыть)
    сегодня в 18:41
    Холанда уже подписал Гвардиола.
    Elliada
    Elliada
    сегодня в 18:38
    Время покажет, правильно ли поступил Мбаппе, перейдя в Реал. Он может стать звездой или повторить судьбу Азара
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 18:34
    Наконец то они это поняли. Надо уже начинать искать ему замену. Хорошо если удастся Холанда подписать.
    Анзор Исмаилов
    Анзор Исмаилов ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 18:30
    ага мечта, мечтал он о реале еще в Монако но перешел в псж
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 18:17
    Сбывается давняя мечта Килиана, играть за мадридский Реал.
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 18:17
    Сколько уже новейшая история знает примеров перехода в другой клуб ради попытки выиграть ЛЧ. Будет весьма забавно, если ПСЖ в следующем году возьмёт ушастого.
    drug01
    drug01
    сегодня в 18:15
    Силой не у держись
    Alex12357
    Alex12357
    сегодня в 18:08
    Да и правильно сделали ,плясать под дудку Камерунского Эму-это уже чересчур!
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 18:08
    Если Мбаппе решил то перейдёт обязательно.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     