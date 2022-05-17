В ПСЖ прекратили попытки удержать Мбаппе в клубе

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сегодня, 18:00

В «Пари Сен-Жермен» смирились с желанием форварда перейти в «Реал».

По информации источника, ПСЖ прекратил попытки удержать игрока в клубе. Отмечается, что еще на прошлой неделе в руководстве парижского клуба были уверены, что им удастся убедить Мбаппе остаться.

Ранее сообщалось, что «Реал» подтвердит переход Мбаппе после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».