В ПСЖ прекратили попытки удержать Мбаппе в клубе

В «Пари Сен-Жермен» смирились с желанием форварда Килиана Мбаппе перейти в «Реал».
По информации источника, ПСЖ прекратил попытки удержать игрока в клубе. Отмечается, что еще на прошлой неделе в руководстве парижского клуба были уверены, что им удастся убедить Мбаппе остаться.
Ранее сообщалось, что «Реал» подтвердит переход Мбаппе после финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
Кто в этой поговорке есть Реал, а кто ПСЖ, в вопросе по Мбаппе, думаю всем ясно.
P.S. Удержать они его деньгами хотели... ))) Кого, спрашивается, хотели ?! Мбаппе - чемпион мира, статусная персона и молодой спортсмен, у которого вся спортивная жизнь впереди. Чтоб удерживать такого человека, клуб, в первую очередь, должен собственным примером показывать, чего он стоит в этом мире... Реал в этом сезоне всем и всё показал. Думаю своим показом он окончательно убедил "лягушонка", в каком месте и где ему РЕАЛЬНО есть смысл ловить ЗМ и "ушастого".
Кто в этой поговорке есть Реал, а кто ПСЖ, в вопросе по Мбаппе, думаю всем ясно.
P.S. Удержать они его деньгами хотели... ))) Кого, спрашивается, хотели ?! Мбаппе - чемпион мира, статусная персона и молодой спортсмен, у которого вся спортивная жизнь впереди. Чтоб удерживать такого человека, клуб, в первую очередь, должен собственным примером показывать, чего он стоит в этом мире... Реал в этом сезоне всем и всё показал. Думаю своим показом он окончательно убедил "лягушонка", в каком месте и где ему РЕАЛЬНО есть смысл ловить ЗМ и "ушастого".