Капитан «Юве», несостоявшийся обладатель «Золотого мяча», Мбаппе и Холанд сменят клубную прописку в 2022 году

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вчера, 14:56

Всем приготовиться к мощным летним трансферам!

Впереди жаркое трансферное лето, легенды покидают родные клубы, а топ-футболисты готовятся к новым вызовам. «Соккер.ру» рассказывает о футболистах, которые не усидят на месте летом 2022 года. Наверняка будут и сюрпризы, но каждый из этой мощнейшей команды наверняка отправится навстречу приключениям.

Вратарь

Андре Онана (Камерун) — покидает «Аякс» ради «Интера»

Онана потерял год футбола из-за глупой ошибки — выпил таблетку жены, в которой содержались запрещенные вещества. Впрочем, по вратарским меркам Андре еще юнец, в прошлом месяце исполнилось 26 лет. Камерунец отказался продлевать контракт с «Аяксом», еще в январе Онана договорился с «Интером», где должен заменить многолетнего стража ворота Самира Хандановича. Пятилетний контракт уже подписан, в июле Андре присоединится к новому клубу.

Защитники

Андреас Кристенсен (Дания) — покидает «Челси» ради «Барселоны»

На днях Томас Тухель с сожалением подтвердил, что «Челси» теряет Андреаса Кристенсена. Впрочем, это давно не новость. Еще в начале весны авторитетные инсайдеры сообщали, что датский защитник договорился с «Барселоной», да и президент каталонского клуба хвастался двумя завербованными новичками на следующий сезон. Один из них Кристенсен, второго ищете в полузащите этой символической команды.

Антонио Рюдигер (Германия) — покидает «Челси» ради «Реала»

Год назад Рюдигер и Кристенсен бок о бок играли в финале Лиги чемпионов и выиграли у «Манчестер Сити» главный матч сезона, а теперь синхронно покидают «Стэмфорд Бридж» и отправляются в Испанию, где скоро сразятся друг с другом в Эль Класико, ведь выбор Рюдигера — мадридский «Реал». Несколько недель назад Антонио забивал в ворота «сливочных» на «Сантьяго Бернабеу», а 28-го мая будет болеть за свою новую команду в финале Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

Джорджо Кьеллини (Италия) — покидает «Ювентус» после 17 лет

16-го мая Кьеллини в последний раз сыграл за «Ювентус»: вышел в стартовом составе против «Лацио» и был заменен на 18-й минуте под овации. После матча Джорджо с широченной улыбкой на лице обошел трибуны, попрощался с фанатами, за которых бился на протяжении 17 сезонов (560 матчей и 36 голов за «Юве»). Кьеллини уже 37, и он больше не собирается выступать в Италии. Скорее всего, защитник отправится доигрывать в МЛС .

Полузащитники

Франк Кессье (Кот-д`Ивуар) — покидает «Милан» ради «Барселоны»

Если «Милан» в заключительном туре Серии A обыграет «Сассуоло», то Кессье отправится в новый клуб в ранге чемпиона Италии. Франк еще в марте уладил все формальности, сопутствующие трансферу в «Барселону»: прошел медицинский осмотр и заключил четырехлетний контракт с «сине-гранатовыми».

Френки Де Йонг (Нидерланды) — покидает «Барселону»

Конкретики пока нет, но уход Де Йонга из «Барселоны» — дело решенное, раз даже Хави вслух говорит о причинах, которые подталкивают клуб к расставанию с важным игроком. «Барсе» нужна крупная продажа, на место Френки уже подписан свободный агент Кессье, так что трансфер неизбежен. В голландце заинтересованы ПСЖ и «Ман Юнайтед», куда Де Йонга зовет знакомый по успешной работе в «Аяксе» тренер тен Хаг, который с нового сезона нырнет в дьявольский котел.

Усман Дембеле (Франция) — скорее всего, покидает «Барселону»

Дембеле преобразился с приходом Хави, хотя не исключено, что основной мотивацией для француза послужил истекающий контракт с «Барсой». Каталонцы пытаются оставить Усмана в команде, но пока не могут удовлетворить требования строптивого футболиста, у которого есть более выгодные предложения. В такой ситуации клубу с финансовыми проблемами трудно конкурировать, поэтому Дембеле почти наверняка заманят в другое место щедрым подписным бонусом, который «Барса» не может себе позволить.

Пауло Дибала (Аргентина) — покидает «Ювентус»

Дибала объявил, что матч против «Лацио» станет для него последним в футболке «Ювентуса». В отличие от улыбающегося в тридцать два зуба Кьеллини, аргентинец рыдал во время прощания с болельщиками, которые очень скоро его возненавидят, если Паоло подпишет контракт с «Интером». Дибала уходит из-за своих высоких запросов по зарплате, скорее всего, присоединится к прямому конкуренту и принципиальному сопернику, так что его слезы трогают несоизмеримо меньше, чем улыбка Кьеллини. Единственный способ сохранить лицо — уехать из Италии в другой чемпионат.

Нападающие

Килиан Мбаппе (Франция) — покидает «Пари Сен-Жермен» ради «Реала»

В последние месяцы представители ПСЖ и члены семьи Мбаппе пытались создать интригу на ровном месте, но все идет к логичному повороту в карьере Килиана, который еще прошлым летом был готов присоединиться к «Реалу». На прошлой неделе Мбаппе прилетал в Мадрид, чтобы уладить последние формальности перехода, а вскоре заявил, что определился со своим будущим. «Реал» готовит королевскую презентацию, звездного новичка представят публике после финала Лиги чемпионов.

Эрлинг Холанд (Норвегия) — покидает дортмундскую «Боруссию» ради «Манчестер Сити»

Официально подтвержденный трансфер: «Манчестер Сити» договорился с Эрлингом Холандом и уведомил «Боруссию» об активации прописанного в контракте пункта о выкупе нападающего за фиксированную сумму. Дортмундцы уже подписали норвежцу замену в лице ловкого Карима Адейеми из «Зальцбурга», а мы с нетерпением ждет следующего сезона, когда Гвардиола явит миру команду с настоящим центрфорвардом, а Холанд приступит к покорению АПЛ в рядах клуба, за который играл его отец.

Роберт Левандовски (Польша) — скорее всего, покидает «Баварию»

Контракт Роберта с «Баварией» будет действовать еще год, и хотя боссы мюнхенского клуба утверждают, что Левандовски выполнит взятые на себя обязательства до конца, у самого поляка иные планы. Он даже сделал конкретное заявление после заключительного тура Бундеслиги:

Вероятно, это был мой последний матч за «Баварию». Не могу сказать с точностью, но вполне вероятно, что это так. Мы стремимся найти оптимальное решение для меня и клуба.

Ситуация с будущим Левандовски простая и сложная одновременно. Роберт останется, если «Бавария» предложит ему новый контракт, в противном случае вряд ли имеет смысл удерживать поляка силой. Известно, что Роберта мечтает подписать «Барселона», да и сам он не прочь поиграть в Испании.