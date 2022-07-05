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Роналду выставил на продажу частный самолет за 20 миллионов евро

05 июля 2022, 06:10

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выставил на продажу свой частный самолет, на котором он прибыл на прошлой неделе на Майорку, чтобы провести семейный отпуск с Джорджиной Родригес и детьми.

На данный момент Криштиану сдает в аренду свой частный самолет, когда он им не пользуется, по ставке от 6 000 до 10 000 евро за каждый час полета.

Самолет, который стоил португальцу 20 миллионов евро, когда он играл за «Реал Мадрид», теперь для него слишком мал. Он может вместить только десять пассажиров. Пролетает 900 км в час. Всего 250 единиц были изготовлены по всему миру для эксклюзивных клиентов. Самолет имеет подключение к Wi-Fi и оборудован кроватью и кухонной техникой для приготовления любой еды в полете.

На деньги, которые получит от продажи, португальский форвард планирует частично профинансировать покупку нового самолета.

Самолет

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Все комментарии
Bensurr
Bensurr
05 июля в 16:42
Быстро купят
sir_Alex
sir_Alex ответ Elliada (раскрыть)
05 июля в 09:34
Скорее, Sukhoi Superjet 100 😉
Elliada
Elliada
05 июля в 08:45
Роналду места не хватает. Больше половины заняла Джорджина и его прижала к окну. Думаю, Боинг купит. Там места должно хватить
Ruslik1982
Ruslik1982
05 июля в 08:42
самолет просто кренился в ту сторону, на которой сидела эта бабенка
Знатог
Знатог
05 июля в 06:25
У девушки хорошая попа, действительно, в самолёт с трудом влезает. Надо больший самолёт.
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 06:17
Продаст за 20, купит за 40
Гость
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