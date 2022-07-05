Роналду выставил на продажу частный самолет за 20 миллионов евро

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05 июля 2022, 06:10

Нападающий «Манчестер Юнайтед» выставил на продажу свой частный самолет, на котором он прибыл на прошлой неделе на Майорку, чтобы провести семейный отпуск с Джорджиной Родригес и детьми.

На данный момент Криштиану сдает в аренду свой частный самолет, когда он им не пользуется, по ставке от 6 000 до 10 000 евро за каждый час полета.

Самолет, который стоил португальцу 20 миллионов евро, когда он играл за «Реал Мадрид», теперь для него слишком мал. Он может вместить только десять пассажиров. Пролетает 900 км в час. Всего 250 единиц были изготовлены по всему миру для эксклюзивных клиентов. Самолет имеет подключение к Wi-Fi и оборудован кроватью и кухонной техникой для приготовления любой еды в полете.

На деньги, которые получит от продажи, португальский форвард планирует частично профинансировать покупку нового самолета.