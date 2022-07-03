«Слуцкий – теоретик, убил „Рубин“ и не понимает футбол». Атака на тренеров, которые не играли

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03 июля 2022, 10:39

Самый популярный буллинг в РПЛ .

Во всем виноваты «теоретики»

Российские футбольные эксперты в последнее время агрессивные. Или они всегда были токсичными? Канчельскис прошелся по Слуцкому:

Надо смотреть футбол правильно и серьезно! У нас же в стране теоретиков много. Вот, например – Слуцкий. До чего он довел «Рубин»? В Голландии «архивнулся», в Англии «архивнулся», а сейчас «Рубин» убил, уничтожил. Слуцкий просто теоретик, он не практик. Как можно было «Рубин» отправить в низшую лигу? Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это.

Слуцкий провалил последний сезон – факт. Но в пятьдесят один год у него семь трофеев, в том числе, три чемпионства. В позапрошлом сезоне благодаря подъему «Рубина» на высокое место Леонид Викторович был в списке лучших наставников чемпионата. Слуцкий знает о футболе на практике больше, чем Канчельскис или Мостовой, который вместе с добрым десятком бывших игроков «Спартака» с порога набросился на Абаскаля:

Абаскаль для меня не тренер. В 33 года, не играя в футбол, это не тренер. Я буду мнение держать до конца. Я не изменю своего мнения, если «Спартак» выиграет там чего-то. Мне Абаскаль немного напоминает Виллаша-Боаша. Только там агент крутил и вертел всех, зарабатывая деньги. Мне нравятся слова Каттани о том, что Абаскаль перспективный. Мы все — не перспективные, а он перспективный.

Видна зависть, но логики нет. То есть даже если «Спартак» Абаскаля в ближайшие годы выиграет РПЛ , а наставник будет главной причиной, то останется «не тренером», раз не пинал мяч на высоком уровне? Мостового также не смущает, что Тедеско – самый крутой по классу наставник «Спартака» за десятилетия, работал на автомобильном заводе.

Доменико лишь 36 лет, он молодой, как и Абаскаль. А Мостовой в курсе, что Моуриньо почти не играл в профессиональный футбол? И у переводчика Жозе получилось понять игру, в которую очень неплохо играют семилетние дети. Школьники, которые ковыряются в носу, могут тонко играть – как юный Месси, но не смогут тренировать.

Может, уровень интеллекта и теоретических знаний о физиологии, психологии, питании и футбольной тактике тоже важен? Абаскаль понимает, что строит доминирующий «Спартак», а Мостовой без лицензии и ни разу в своих комментариях не объяснил, что не так с «красно-белыми» и как им нужно играть.

Худшие тренеры – экс-футболисты

Чтобы стать хирургом, не нужно с пяти лет стоять в операционной и с десяти этого хотеть. Достаточно после школы долго и нудно учиться, практиковаться в профильном учебном заведении и больнице. В футбол играли миллионы, сотни тысяч делали это на высоком уровне. А тренер один на целую команду, причем из числа бывших игроков как раз получаются в основном самые ужасные наставники.

Стоичков, Брайан Робсон, Невилл, Анри, Маттеус, Гуллит, Дзола, Сунесс – футболисты высокого уровня, но одновременно по-настоящему бездарные тренеры. Марадона тоже был невероятно слабым наставником. Платини и Беккенбауэр успешно забежали, но быстро поняли, что сложно долго тащить бремя футбольного тренера. Кройф не затягивал с выходом на пенсию.

Только одержимые, как Клопп и Гвардиола, вешают на душу обидные поражения и идут дальше. Понятно, что выборка из бывших игроков больше, проще вспомнить Ди Маттео, чем отыскать невероятно слабого наставника из числа тех, кто не играл. Но тысячи приличных футболистов даже детей не смогут тренировать, нет педагогического таланта. А вот большие клубы все чаще доверяют людям, которые выделяются именно в тренерской профессии.

Десятки невероятно титулованных наставников учились у Бьелсы, хотя аргентинец толком в футбол не играл. Родители не хотели, чтобы сын из семьи богатых юристов бегал за мячом. Его брат и сестра преуспели в большой политике, а Бьелса мечтал о футболе, хотя после травм в 25 лет стал теоретиком. Его практики нередко заканчиваются, как у Слуцкого, что не мешает Марсело быть учителем. Мостовой не понимает, что любой сильный тренер может провалиться.

Футбол придумали плохие игроки

А еще результативные нападающие среднего класса, и лишь затем подтянулись приличные хавбеки. Хотя начали все те, кто в футбол играть не умел. Чепмен был плохим футболистом, даже близко к сборной Англии отношения не имел. В конце карьеры перешел в «Тоттенхэм» за 70 фунтов, но «шпоры» не котировались высоко, а легендарный в будущем тренер «Арсенала» провел за них один успешный сезон.

Эррера начал карьеру в Марокко, потом играл во Франции в низших лигах, ужасный футболист. Сакки вообще бухгалтер и самый настоящий теоретик. Рядом с такими легендами есть экс-хавбеки – Гвардиола, Кройф и Анчелотти, попадаются защитники уровня Бундеслиги 2 и сборной Австрии – Клопп и Хаппель. Также проскакивают успешные нападающие без статуса мировых суперзвезд как игроки — Лобановский, Фергюсон и Михелс.

Часто великий тренер был средним игроком. Казимеж Гурский до конца Второй мировой войны играл за клубы родного Львова, лишь закончил карьеру форвардом «Легии» — неплохим, но не уровня Копа. Нехватка класса на поле не помешала поляку стать наставником сборной Польши, которая разрывала великие Нидерланды в клочья. Уже в 20-м веке в футбол приходили «тренеры с улицы», а в век технологий их станет намного больше.

Виллаш-Боаш, Сампаоли, Нагельсманн, Тедеско, Слуцкий, Сарри, Жардим и Роджерс не могут похвастаться выдающейся футбольной карьерой. Венгер и Бенитес чуть выше классом, как игроки, но тоже средние. При этом первый – легенда АПЛ , а второй выигрывал еврокубки, хотя по меркам Канчельскиса оба «теоретики, которые не понимают футбол». Понятно, не каждый Абаскаль – сильный тренер, но вектор развития профессии определен.

Тренера выделяют идеи и интеллект

А еще желание учиться, чего нет у многих футболистов из России. Зато проскакивают плохие привычки. Даже в древность в «Баварии» и «Гамбурге» понимали, что Бранко Зебец не может оставаться у руля долго, раз болеет алкоголизмом. Сейчас не только в АПЛ , но в РПЛ не примут наставника, который ленится разобраться в современных алгоритмах оценки футбольных матчей. Абаскаль понимает то, к чему Мостовой не может подойти.

Многие эксперты из бывших футболистов объясняют футбол хуже, чем люди, не игравшие на их уровне. Проверено сотни раз, что тренер – особая профессия. Среди бывших приличных футболистов предостаточно классных тренеров, но Мостовой, Аленичев, Тихонов и Титов наивно полагают, будто побегали за мячом и все поняли. Фергюсон, Михелс и Кройф изучали футбол всю жизнь, но и они не были застрахованы от провалов.

Бывшим футболистам традиционно доверяли при выборе наставника сильнее, но это не значит, что в будущем великий Зидан не провалится в каком-то новом клубе или сборной Франции. Мир меняется, лет через тридцать с трофеями будут те, кто не играл, но с двадцати лет учился тренерскому ремеслу. Да и до появления женщин-тренеров в мужских командах не так много десятилетий, как Мостовой может представить.

Без интернета было сложнее обучаться тренерскому ремеслу, как это делали пытливые игроки в поле. Представьте, насколько мало матчей мог посмотреть в записи тот же форвард Михелс по сравнению с Сакки и Гвардиолой. Но Абаскали – будущее футбола, а Мостовые – прошлое. Понятно, почему невостребованным в тренерской профессии бывшим игрокам так тяжело смириться с реальностью.