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«Слуцкий – теоретик, убил „Рубин“ и не понимает футбол». Атака на тренеров, которые не играли

03 июля 2022, 10:39
Леонид Слуцкий
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Самый популярный буллинг в РПЛ.

Во всем виноваты «теоретики»

Российские футбольные эксперты в последнее время агрессивные. Или они всегда были токсичными? Канчельскис прошелся по Слуцкому:

Надо смотреть футбол правильно и серьезно! У нас же в стране теоретиков много. Вот, например – Слуцкий. До чего он довел «Рубин»? В Голландии «архивнулся», в Англии «архивнулся», а сейчас «Рубин» убил, уничтожил. Слуцкий просто теоретик, он не практик. Как можно было «Рубин» отправить в низшую лигу? Он никогда не играл в футбол и не понимает, что это.

Слуцкий провалил последний сезон – факт. Но в пятьдесят один год у него семь трофеев, в том числе, три чемпионства. В позапрошлом сезоне благодаря подъему «Рубина» на высокое место Леонид Викторович был в списке лучших наставников чемпионата. Слуцкий знает о футболе на практике больше, чем Канчельскис или Мостовой, который вместе с добрым десятком бывших игроков «Спартака» с порога набросился на Абаскаля:

Абаскаль для меня не тренер. В 33 года, не играя в футбол, это не тренер. Я буду мнение держать до конца. Я не изменю своего мнения, если «Спартак» выиграет там чего-то.

Мне Абаскаль немного напоминает Виллаша-Боаша. Только там агент крутил и вертел всех, зарабатывая деньги. Мне нравятся слова Каттани о том, что Абаскаль перспективный. Мы все — не перспективные, а он перспективный.

Видна зависть, но логики нет. То есть даже если «Спартак» Абаскаля в ближайшие годы выиграет РПЛ, а наставник будет главной причиной, то останется «не тренером», раз не пинал мяч на высоком уровне? Мостового также не смущает, что Тедеско – самый крутой по классу наставник «Спартака» за десятилетия, работал на автомобильном заводе.

Доменико лишь 36 лет, он молодой, как и Абаскаль. А Мостовой в курсе, что Моуриньо почти не играл в профессиональный футбол? И у переводчика Жозе получилось понять игру, в которую очень неплохо играют семилетние дети. Школьники, которые ковыряются в носу, могут тонко играть – как юный Месси, но не смогут тренировать.

Может, уровень интеллекта и теоретических знаний о физиологии, психологии, питании и футбольной тактике тоже важен? Абаскаль понимает, что строит доминирующий «Спартак», а Мостовой без лицензии и ни разу в своих комментариях не объяснил, что не так с «красно-белыми» и как им нужно играть.

Худшие тренеры – экс-футболисты

Чтобы стать хирургом, не нужно с пяти лет стоять в операционной и с десяти этого хотеть. Достаточно после школы долго и нудно учиться, практиковаться в профильном учебном заведении и больнице. В футбол играли миллионы, сотни тысяч делали это на высоком уровне. А тренер один на целую команду, причем из числа бывших игроков как раз получаются в основном самые ужасные наставники.

Стоичков, Брайан Робсон, Невилл, Анри, Маттеус, Гуллит, Дзола, Сунесс – футболисты высокого уровня, но одновременно по-настоящему бездарные тренеры. Марадона тоже был невероятно слабым наставником. Платини и Беккенбауэр успешно забежали, но быстро поняли, что сложно долго тащить бремя футбольного тренера. Кройф не затягивал с выходом на пенсию.

Только одержимые, как Клопп и Гвардиола, вешают на душу обидные поражения и идут дальше. Понятно, что выборка из бывших игроков больше, проще вспомнить Ди Маттео, чем отыскать невероятно слабого наставника из числа тех, кто не играл. Но тысячи приличных футболистов даже детей не смогут тренировать, нет педагогического таланта. А вот большие клубы все чаще доверяют людям, которые выделяются именно в тренерской профессии.

Десятки невероятно титулованных наставников учились у Бьелсы, хотя аргентинец толком в футбол не играл. Родители не хотели, чтобы сын из семьи богатых юристов бегал за мячом. Его брат и сестра преуспели в большой политике, а Бьелса мечтал о футболе, хотя после травм в 25 лет стал теоретиком. Его практики нередко заканчиваются, как у Слуцкого, что не мешает Марсело быть учителем. Мостовой не понимает, что любой сильный тренер может провалиться.

Футбол придумали плохие игроки

А еще результативные нападающие среднего класса, и лишь затем подтянулись приличные хавбеки. Хотя начали все те, кто в футбол играть не умел. Чепмен был плохим футболистом, даже близко к сборной Англии отношения не имел. В конце карьеры перешел в «Тоттенхэм» за 70 фунтов, но «шпоры» не котировались высоко, а легендарный в будущем тренер «Арсенала» провел за них один успешный сезон.

Эррера начал карьеру в Марокко, потом играл во Франции в низших лигах, ужасный футболист. Сакки вообще бухгалтер и самый настоящий теоретик. Рядом с такими легендами есть экс-хавбеки – Гвардиола, Кройф и Анчелотти, попадаются защитники уровня Бундеслиги 2 и сборной Австрии – Клопп и Хаппель. Также проскакивают успешные нападающие без статуса мировых суперзвезд как игроки — Лобановский, Фергюсон и Михелс.

Часто великий тренер был средним игроком. Казимеж Гурский до конца Второй мировой войны играл за клубы родного Львова, лишь закончил карьеру форвардом «Легии» — неплохим, но не уровня Копа. Нехватка класса на поле не помешала поляку стать наставником сборной Польши, которая разрывала великие Нидерланды в клочья. Уже в 20-м веке в футбол приходили «тренеры с улицы», а в век технологий их станет намного больше.

Виллаш-Боаш, Сампаоли, Нагельсманн, Тедеско, Слуцкий, Сарри, Жардим и Роджерс не могут похвастаться выдающейся футбольной карьерой. Венгер и Бенитес чуть выше классом, как игроки, но тоже средние. При этом первый – легенда АПЛ, а второй выигрывал еврокубки, хотя по меркам Канчельскиса оба «теоретики, которые не понимают футбол». Понятно, не каждый Абаскаль – сильный тренер, но вектор развития профессии определен.

Тренера выделяют идеи и интеллект

А еще желание учиться, чего нет у многих футболистов из России. Зато проскакивают плохие привычки. Даже в древность в «Баварии» и «Гамбурге» понимали, что Бранко Зебец не может оставаться у руля долго, раз болеет алкоголизмом. Сейчас не только в АПЛ, но в РПЛ не примут наставника, который ленится разобраться в современных алгоритмах оценки футбольных матчей. Абаскаль понимает то, к чему Мостовой не может подойти.

Многие эксперты из бывших футболистов объясняют футбол хуже, чем люди, не игравшие на их уровне. Проверено сотни раз, что тренер – особая профессия. Среди бывших приличных футболистов предостаточно классных тренеров, но Мостовой, Аленичев, Тихонов и Титов наивно полагают, будто побегали за мячом и все поняли. Фергюсон, Михелс и Кройф изучали футбол всю жизнь, но и они не были застрахованы от провалов.

Бывшим футболистам традиционно доверяли при выборе наставника сильнее, но это не значит, что в будущем великий Зидан не провалится в каком-то новом клубе или сборной Франции. Мир меняется, лет через тридцать с трофеями будут те, кто не играл, но с двадцати лет учился тренерскому ремеслу. Да и до появления женщин-тренеров в мужских командах не так много десятилетий, как Мостовой может представить.

Без интернета было сложнее обучаться тренерскому ремеслу, как это делали пытливые игроки в поле. Представьте, насколько мало матчей мог посмотреть в записи тот же форвард Михелс по сравнению с Сакки и Гвардиолой. Но Абаскали – будущее футбола, а Мостовые – прошлое. Понятно, почему невостребованным в тренерской профессии бывшим игрокам так тяжело смириться с реальностью.

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sv_1969
sv_1969 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
05 июля в 12:12
у вас серОжа тоже не светоч тренерского искусства))
zooveterinar
zooveterinar ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
03 июля в 21:10
Золотые слова!Леня плыл на багаже Газзева,однозначно!!!
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
03 июля в 19:49
Все успехи Слуцкого в ЦСКА базировались на деньгах Гинера. Сам Е Гинер говаривал, что деньги решают все. В те времена центром криминального футбола был ЦСКА. Договорные матчи, клубы доноры, ручные судьи и многое другое, позволяло из года в год армейцам занимать призовые места.Как только Слуцкий сбежал от Гинера, почувствовав, что корабль дал течь, его тренерские успехи свелись к нулю.Позор в Англии, Голландии, несмотря на мощную поддержку Абрамовича. Перед этим полнейшая убогость и беспомощность на посту главного тренера сборной. И наконец, отправление в ФНЛ Рубина. Самый захудалый, никчемный тренер не смог бы этого сотворить. Блестящий КВНщик, Слуцкий взялся не зв свое дело. Природа не наделила его талантом футбольного тренера.
112910415
112910415
03 июля в 19:36
сложная, неоднозначная фигура
cska1948
cska1948
03 июля в 16:28
Кто такой музыкальный критик? Это не состоявшийся композитор. Так и про футбольных экспертов можно сказать, что это не состоявшиеся тренеры. Если Слуцкий не тренер, а теоретик, то КТО на сегодня Канчельскис?
Tostao
Tostao ответ shlomo (раскрыть)
03 июля в 16:25
"... и первый, кто вывел клуб в четвертьфинал ЛЧ".
Первым был О. Романцев, когда осенью 1990 года "Красно-белые" начали свой путь в Кубке европейских чемпионов, где добрались до полуфинала.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ shlomo (раскрыть)
03 июля в 13:51
А я поспорю с этим мнением. Не считаю его ТОПом. Он чемпионил во времена известной фразы ГВК, а народ редко ошибается.
К примеру, сейчас гинер не имеет такой силы, и армейцы не могут ничего сделать при любых тренерах. Да ещё состав остался от Газзаева.
Перейду к сборной России. Да, выиграл несколько игр и вывел сборную на ЧЕ.
Но там показал отвратительную игру, проиграв не самым сильным соперникам.
И это при том, что мог выбирать любого из россиян. Но он предпочёл взять первого в нашей сборной легионера - и это при живом Акинфееве, отличных киперах на замену (которых и сейчас хватает, к слову).
А что он показал в зарубежных клубах? Ровным счётом ничего.
И это после стольких сезонов в различных чемпионатах, а это опыт!
Придя в отнюдь не самый слабый по составу и финансам Рубин, он вначале встряхнул команду. Но на дистанции он не смог удержать эту игру и вылетел с приличной командой в ФНЛ.

В его пользу скажут только выходы из группы в ЛЧ, но и то это было на багаже Газзаева. Команда была готовая и сыгранная, минимальные изменения шли только на пользу.
Вот и весь Слуцкий, если вкратце...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ shlomo (раскрыть)
03 июля в 13:42, ред.
Приветствую!

На первый взгляд ваши доводы в защиту Слуцкого кажутся железными, но только на первый взгляд. При детальном рассмотрении всё далеко не так красиво.

Ну во-первых Слуцкий добился успеха с ЦСКА в те годы когда влияние Гинера было очень большое на наш футбол, при этом у ЦСКА был очень приличный состав по меркам нашего чемпионата.

Дальше вы ставите заслугу появления Слуцкого в в Англии и Нидерландах, но тут много интересного и как раз больше отрицательного для Слуцкого.

Для начала он появился в чемпионшипе и тут Леонида ждал позор. При протекции Абрамовича он возглавил «Халл Сити» перед которым ставилась задача вернутся в АПЛ, но под управлением Слуцкого команда превратилась в аутсайдера.

На момент увольнения «Халл» набрал 19 очков и занимал 20-е место из 24-х возможных. За это время команда одержала 4 победы и потерпела 9 поражений.

Потом его опять же по протекции Абрамовича взял к себе Александр Чигиринский владелец «Витесса». Для начала он не прошёл квалификацию в ЛЕ, а на следующий сезон вообще не попал в зону еврокубков.

Но всем он запомнился не просто плохими результатами, а постоянными жалобами на судей. Там даже клипы делали с ним в главной роли, как он рэп читает.

Ну и апогей всему «Рубин», здесь наверное и пояснять ничего не надо.

А, да, была ещё беспомощная игра сборной России на чемпионате Европы 2016 году и скандалом наших футболистов.

Я к Слуцкому отношусь ровно, но где он всё таки настоящий тренер гении, под покровительством Гинера (ЦСКА) или когда всё зависит только от него (сборная России, «Халл Сити», «Витесс», «Рубин»?

Думаю, Слуцкому не позавидуешь он сам себя топит.

Заметь после ЦСКА у Слуцкого виноваты только судьи, так было в Англии, в Нидерландах, и теперь в России. А может уже давно пора ему признаться что он сам во всём виноват?!

А кто он теоретик или просто лузер, он прежде всего сам себе должен признаться.

Одно могу сказать - точно чувство юмора у него есть.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
03 июля в 13:37
Может проблема в составе Рубина. Сейчас очень модно называть тренера философом, физруком, переводчиком, советником, психологом, теоретиком, осталось добавить сантехника и перевозчика )
Все таки если команда так падает проблема уже не в тренере, Витесс был 5-м при Слуцком, сейчас 6-й, до этого назначения тоже 6-м.
Эвертон тоже был 10-м при Анчелотти по итогам сезона, хотя в начале сезона могли попасть в еврокубки. А при Бенитесе взяли хороший старт, затем череда травм ведущих игроков (без того со слабым составом) и Эвертон был в нижней части таблицы. И что? Все равно тот же Лэмпард чуть не отправил их в Шип. А Анчелотти сделал золотой дубль с Реалом после Эвертона, как всем известно. Вопреки всему кто считал его физруком или отработанным материалом.
Mi6
Mi6
03 июля в 13:05
Слуцкий - это крутое пике
shlomo
shlomo
03 июля в 11:01, ред.
Спасибо за статью.

А я встану на защиту Лёни....

На месте Гинера я бы напрягся, это камень в его огород. Как этот теоретик смог сделать клуб Гинера чемпионом, причем не один раз? ...:)))))

Слуцкий трижды чемпион России, дважды обладатель кубка, кроме прочего человек, дважды выходивший в плей-офф ЛЧ и первый, кто вывел клуб в четвертьфинал ЛЧ. Он же один из немногих наших, кто уехал не в Польшу, Венгрию или Армению, а в Англию и Нидерланды. Он же этот Рубин вытащил из зоны стыков в ЕК. Это просто факты. Да, он не супермен, не всесилен, однако у него есть вполне реальные достижения в карьере.

Далее, что значит "в футбол не играл"? Он играл в футбол. Да куча пацанов в каждом дворе играет. Или что, по мнению некоторых, это не футбол, если ты не в составе юнайтед?

Ну и последнее - какой же он теоретик? Он как тренер уже лет 20 практик, по меркам нашей страны он ТОП, точно входит в десятку лучших за 30 лет.
Гость
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