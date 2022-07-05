Спортивный директор «Фиорентины»: «У Кокорина есть предложения из России».

Спортивный директор итальянской «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о будущем нападающего .

Операция относительно расторжения контракта прошла неудачно. В последнее время Кокорин хорошо себя проявил. Если мы будем расторгать контракт, то только по обоюдному согласию сторон. У Кокорина есть предложения из России.