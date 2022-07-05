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Спортивный директор «Фиорентины»: «У Кокорина есть предложения из России»

05 июля 2022, 16:50

Спортивный директор итальянской «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о будущем нападающего Александра Кокорина.

Операция относительно расторжения контракта прошла неудачно. В последнее время Кокорин хорошо себя проявил. Если мы будем расторгать контракт, то только по обоюдному согласию сторон. У Кокорина есть предложения из России.

Ранее агент Кокорина заявил, что Александр хочет продолжить выступать за «Фиорентину».

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Все комментарии
huvj5z745c4s
huvj5z745c4s
06 июля в 07:13
Ранее агент Кокорина заявил, что Александр хочет продолжить сидеть на лавке за «Фиорентину».
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
05 июля в 21:43
В итальянской тюрьме ещё не сидел...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
05 июля в 20:41
сайт футбольный, а вот постоянные новости об этом "чуде" далеком от Футбола уже надоели
karnager
karnager
05 июля в 20:40
Реально забавно - самый популярный российский игрок популярнее всех не играя))
karnager
karnager ответ nikoladolgov (раскрыть)
05 июля в 20:37
на коттедж в сочах)
виктор бочарников
виктор бочарников
05 июля в 19:59, ред.
Зря надеются, Кока опытнный сиделец, от звонка до звонка свое отмотает,, и на УДО точно не пойдет😀
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 19:25
Ну Саня не дурак, менять Виллу в Италии на хрущевку в Бирюлево.
ABir
ABir
05 июля в 19:08
Ничего мы расторгать не будем, Россия надежный поставщик, отработаем контракт до полного изнеможения.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
05 июля в 18:52
Да оставляйте парня,он и системе клуба мешать ни кому не будет)
2nna7vma74v8
2nna7vma74v8
05 июля в 18:41
Разве что из Бутырки))
POL7173
POL7173
05 июля в 18:39, ред.
«У Кокорина есть предложения из России». Опять в
6 -ой палате ослабление режима.
Kosmos58
Kosmos58
05 июля в 18:29, ред.
Задрала уже эта какаша!
David Young
David Young ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
05 июля в 18:26
Я не бывал, но с теплотой и уважением отношусь к этому городу, который также был центром одного из величайших государств Апеннинского полуострова до объединения Италии. Так что считаю что ему очень повезло, но сомневаюсь что он мудрым образом берёт максимум от этого.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
05 июля в 18:19, ред.
Кто бывал во Флоренции, тот по достоинству оценит фарт у этой мрази.

Есть поговорка: "Везёт дуракам и богатым." А я б ещё добавил: " ... и негодяям."
RomM84
RomM84
05 июля в 18:10, ред.
Аххахах!! Белгородская ИК номер 4 с распростёртыми объятиями ждет блудного сына домой! 🤣🤣🤣
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 18:01
Нашелся же смельчак
КЭТиК
КЭТиК
05 июля в 17:58
Но не летят туда сегодня самолёты и не едут даже поезда...
hjlzuf
hjlzuf
05 июля в 17:53
Зря надеешься, Даниэле, Кокоша у вас до конца срока.))
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 17:50
Это итальянский юмор?
Они в курсе при какой погоде, иногда, доигрывается первый круг РПЛ...?))
Futurista
Futurista
05 июля в 17:48
Скоро..."У Кокорина есть предложения для России"...
Ironigor
Ironigor
05 июля в 17:29
Спортивный директор «Фиорентины»: «У Кокорина есть предложения из России».

Александр Фиорентийский , выбор за вами !)
112910415
112910415
05 июля в 17:24
- А про футбол ?
- Не, про футбол нету предложений.
ОПС
ОПС
05 июля в 17:22
Да ну, да. Не верю!
dok66
dok66
05 июля в 17:21
Операция прошла неудачно - ключевая фраза . Доктор сказал : "В морг , - значит в морг ". Кому нужен сбитый летчик .
Максим Горелов
Максим Горелов
05 июля в 17:18
Выбирает, у кого лавочки мягче.
makkie
makkie
05 июля в 17:14
Кто эти недалёкие люди?)
протон
протон
05 июля в 17:12
Дали бы гражданство, да натурализовали пацана)
протон
протон
05 июля в 17:11
Про жизнь Кокорина действительно можно биографический фильм снимать, ну он и персонаж конечно ))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 17:11
Слишком мно6отопятьтКокогиа!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
05 июля в 17:07
Он не дурак. В России зарплата ниже, зима холоднее, и главное - придётся выходить на поле.
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