Спортивный директор «Фиорентины»: «У Кокорина есть предложения из России».

Спортивный директор итальянской «Фиорентины» Даниэле Праде рассказал о будущем нападающего Александра Кокорина.
Операция относительно расторжения контракта прошла неудачно. В последнее время Кокорин хорошо себя проявил. Если мы будем расторгать контракт, то только по обоюдному согласию сторон. У Кокорина есть предложения из России.
Ранее агент Кокорина заявил, что Александр хочет продолжить выступать за «Фиорентину».
Александр Фиорентийский , выбор за вами !)
Александр Фиорентийский , выбор за вами !)