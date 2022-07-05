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Фирмино может перейти в «Ювентус»

05 июля 2022, 09:03

Нападающий Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Серии А.

По данным источника, в подписании бразильца заинтересован «Ювентус». Туринский клуб уже готовит предложение по трансферу форварда.

В прошлом сезоне Фирмино провёл 35 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач.

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Все комментарии
IKER-RAUL
IKER-RAUL
05 июля в 20:49
вроде на других сайтах была инфа, что Фирма в Юве , а из Турина в Ливерпуль Рабьё
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 10:57
Хороший может получиться трансфер!
ДАША Д
ДАША Д
05 июля в 10:57
Не самый забивной форвард.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
05 июля в 10:27
Не хотелось бы чтобы Фирма уходил, все таки он еще полезен и является таким же джокером как Ориги. Тем более игроков в линии нападения остаётся все меньше, а усиления кроме Нуньеса пока нет.
Лучше усилить полузащиту, где все держится на Хендо и Фабинью. Если ни они, не думаю, что Тьяго, Кейта отрабатывали в обороне и созидали как они.
Juventus CR7
Juventus CR7
05 июля в 10:22
Что то Ливерпуль сильно начал продавать своих лидеров. Жезус сейчас Фирмино. Ето конечно хорошо что клуб зарабатывает деньги. Но не отразится ли такое пиршество на результатах команды. На данный момент не видно достойных замен на ети позиции. Одного купили но избавляются от минимум нескольких. Главное чтобы потом было кем залатать дыры, и главное достойно заменить, а не количественно.
n6t2349vgjar
n6t2349vgjar
05 июля в 09:45
Это интересно
ynde5qwycdqv
ynde5qwycdqv
05 июля в 09:13
трансферное окно в действии...
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