Фирмино может перейти в «Ювентус»

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05 июля 2022, 09:03

Нападающий может продолжить карьеру в Серии А.

По данным источника, в подписании бразильца заинтересован «Ювентус». Туринский клуб уже готовит предложение по трансферу форварда.

В прошлом сезоне Фирмино провёл 35 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач.