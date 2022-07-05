Фирмино может перейти в «Ювентус»

Нападающий Роберто Фирмино может продолжить карьеру в Серии А.
По данным источника, в подписании бразильца заинтересован «Ювентус». Туринский клуб уже готовит предложение по трансферу форварда.
В прошлом сезоне Фирмино провёл 35 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, записав на свой счёт 11 голов и 5 результативных передач.
Лучше усилить полузащиту, где все держится на Хендо и Фабинью. Если ни они, не думаю, что Тьяго, Кейта отрабатывали в обороне и созидали как они.
Лучше усилить полузащиту, где все держится на Хендо и Фабинью. Если ни они, не думаю, что Тьяго, Кейта отрабатывали в обороне и созидали как они.