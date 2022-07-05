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«Манчестер Юнайтед» планирует избавиться от восьми игроков

05 июля 2022, 05:51

«Манчестер Юнайтед» собирается почистить свой состав от лишних игроков.

Сообщается, что манкунианцы готовы продать правого защитника Аарона Ван-Биссаку, левых защитников Брэндона Уильямса и Алекса Теллеса, центральных защитников Эрика Байи, Фила Джонса и Акселя Туанзебе, полузащитника Андреаса Перейру и нападающего Антони Марсьяля.

Факундо Пеллистри и Ама​д Диалло могут снова быть отданы в аренду, в зависимости от того, усилится ли «МЮ».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
05 июля в 11:32
Судя по последним результатам МЮ чистка "рядов партии" назрела.
Вопрос в цене, а так эта публика не пропадет.
Эрик тен Хайзенберг
Эрик тен Хайзенберг
05 июля в 10:32
За исключением Бисаки, только за
Эрик тен Хайзенберг
Эрик тен Хайзенберг
05 июля в 10:29
Мало просто иметь желание... Интересно, как продать не играющего марсиаля с такой личкой. А за остальных, как предлагают намного меньше, нежели сами потратили, сразу отпадает желание продавать. Пускай на лавке сидят зарплату сосут...
zooveterinar
zooveterinar ответ 1 984 (раскрыть)
05 июля в 09:58
И мы точно знаем кого,великого нарциса!!!
112910415
112910415
05 июля в 09:30
известно, что 8 спортсменов - лишние
но неизвестно, какие именно !
SHMEL258
SHMEL258
05 июля в 08:06
Сначала понаберут шлака и отбросов, а потом не знают кому втюхать.
Sadjon
Sadjon
05 июля в 07:43
Набрали этих игроков, а теперь кто их купит?
Elliada
Elliada
05 июля в 07:28
Балласт главная причина неудач. До его прихода игроки справлялись, а теперь их продают или они сами уходят. Лучше избавиться от него одного и сохранить остальных, чем избавиться от половины команды
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ nikoladolgov (раскрыть)
05 июля в 06:52
Баженов о продаже Тиля: Лучше сейчас € 5 млн, чем вообще ничего.
nikoladolgov
nikoladolgov
05 июля в 06:28
Команду разогнать ? Это же сколько денег выбросили ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
05 июля в 06:02
Ныряльду забыли, по моему мнению...
Leha-ha50
Leha-ha50
05 июля в 05:57
Ревизия МЮ просто необходима.
1 984
1 984
05 июля в 05:57
По-моему в списке кого-то не хватает...
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