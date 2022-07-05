«Манчестер Юнайтед» планирует избавиться от восьми игроков

«Манчестер Юнайтед» собирается почистить свой состав от лишних игроков.
Сообщается, что манкунианцы готовы продать правого защитника Аарона Ван-Биссаку, левых защитников Брэндона Уильямса и Алекса Теллеса, центральных защитников Эрика Байи, Фила Джонса и Акселя Туанзебе, полузащитника Андреаса Перейру и нападающего Антони Марсьяля.
Факундо Пеллистри и Амад Диалло могут снова быть отданы в аренду, в зависимости от того, усилится ли «МЮ».
Вопрос в цене, а так эта публика не пропадет.
Вопрос в цене, а так эта публика не пропадет.
но неизвестно, какие именно !
но неизвестно, какие именно !