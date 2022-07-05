«Манчестер Юнайтед» планирует избавиться от восьми игроков

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05 июля 2022, 05:51

«Манчестер Юнайтед» собирается почистить свой состав от лишних игроков.

Сообщается, что манкунианцы готовы продать правого защитника , левых защитников и , центральных защитников , и , полузащитника и нападающего .