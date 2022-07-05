Ракицкий будет зарабатывать в «Шахтёре» меньше, чем в «Зените»

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр».
По данным источника, в украинском клубе футболист будет получать от 360 000 евро до 1 млн евро в год.
В «Зените» зарплата Ракицкого составляла более 2 млн евро за сезон.
Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр».
По данным источника, в украинском клубе футболист будет получать от 360 000 евро до 1 млн евро в год.
В «Зените» зарплата Ракицкого составляла более 2 млн евро за сезон.
Снова чемпионат имени одного клуба в РПЛ будет...
Снова чемпионат имени одного клуба в РПЛ будет...
Наверняка платили 3-4 млн, потому что понятие "более 2 млн" - растяжимое. Месси с Роналду тоже более 2 млн получают )))
Наверняка платили 3-4 млн, потому что понятие "более 2 млн" - растяжимое. Месси с Роналду тоже более 2 млн получают )))