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Ракицкий будет зарабатывать в «Шахтёре» меньше, чем в «Зените»

05 июля 2022, 09:25

Бывший защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий близок к возвращению в «Шахтёр».

По данным источника, в украинском клубе футболист будет получать от 360 000 евро до 1 млн евро в год.

В «Зените» зарплата Ракицкого составляла более 2 млн евро за сезон.

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Все комментарии
Товарищ Маузер
Товарищ Маузер
05 июля в 20:13, ред.
Интересно будет посмотреть на команду после августа. Как и на весь чемпионат в целом. Надеюсь сборной успеют подарить золото ЧМ
виктор бочарников
виктор бочарников
05 июля в 14:25
Зато в окопы не отправят.
протон
протон
05 июля в 14:06
А они что,играть чемпионат собираются?
112910415
112910415
05 июля в 13:41
память о щедром Газпроме навсегда сохранится в его сердце !
Kolenok
Kolenok
05 июля в 13:14
Официально там пишут одно(зенит),а платят больше,это же газпрем самая мутная контора в России.
Naherger
Naherger
05 июля в 13:12
Да не может быть такого
Kosmos58
Kosmos58
05 июля в 12:44
Что ж вы всë за деньги!.
makkie
makkie ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
05 июля в 12:32
Сейчас еще Касьерру с Родригао забрали из Сочи.
Снова чемпионат имени одного клуба в РПЛ будет...
sv_1969
sv_1969 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
05 июля в 12:24
Будь ему 25 то ему все равно в Шахте не платили бы столько сколько в Питере!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
05 июля в 12:02, ред.
А кого там заманили не деньгами? Малкому 6-7 млн платят, а остальным по 4-5.Никто без огромного бабла играть в Зените и РПЛ не будет. Именно поэтому и зенит вне конкуренции
Остапчук 67
Остапчук 67
05 июля в 11:58
Да плевать на него
makkie
makkie
05 июля в 11:54
Понятно, что в Зенит Ракицкого деньгами сманили.
Наверняка платили 3-4 млн, потому что понятие "более 2 млн" - растяжимое. Месси с Роналду тоже более 2 млн получают )))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
05 июля в 11:54
С "Зенитом" он и подписывал контракт в 29, а теперь ему 32.
Шуnя771
Шуnя771 ответ КЭТиК (раскрыть)
05 июля в 11:44
Не исключено, что правильнее было: "От 0 до 1 млн."
FERIS
FERIS
05 июля в 11:20
А чемпионат Украины где будет проходить,в польше?
stanichnik
stanichnik
05 июля в 10:58
Не думаю, что на такое решение повлияла политика, значит не мог по другому.
КЭТиК
КЭТиК
05 июля в 10:56
360 тыс и 1 миллион - ну очень большая разница.
Знатог
Знатог
05 июля в 10:51
Меньше ну и ладно, ему не хватит от 360 000 евро до 1 млн евро в год?
ЮЗИК
ЮЗИК
05 июля в 10:23
Денег ему итак хватит
xcrmpqrn3uvn
xcrmpqrn3uvn
05 июля в 10:14
В данной ситуации деньги не самое важное.
VeniaminS
VeniaminS
05 июля в 10:13
Зато будет играть дома.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
05 июля в 09:59, ред.
Почему то многим ракицким , дзюбам, погребнякам , бакаевым .. в зените крыша ..??? Может потому , что рукастые и предатели....)
sir_Alex
sir_Alex
05 июля в 09:38
Зато можно скакать, сколько захочет!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 июля в 09:29
Зато это не Зенит!
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