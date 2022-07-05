Ракицкий будет зарабатывать в «Шахтёре» меньше, чем в «Зените»

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05 июля 2022, 09:25

Бывший защитник «Зенита» близок к возвращению в «Шахтёр».

По данным источника, в украинском клубе футболист будет получать от 360 000 евро до 1 млн евро в год.

В «Зените» зарплата Ракицкого составляла более 2 млн евро за сезон.