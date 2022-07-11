Тен Хаг: «Роналду не продаётся. Он входит в мои планы на сезон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» прокомментировал слухи о том, что нападающий может покинуть клуб этим летом.

Криштиану Роналду не продается, он в наших планах — его нет с нами [на предсезонном сборе] из-за личных проблем. Он входил в наши планы на предстоящий сезон.