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Тен Хаг: «Роналду не продаётся. Он входит в мои планы на сезон»

11 июля 2022, 12:58

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о том, что нападающий Криштиану Роналду может покинуть клуб этим летом.

Криштиану Роналду не продается, он в наших планах — его нет с нами [на предсезонном сборе] из-за личных проблем. Он входил в наши планы на предстоящий сезон.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ n2rsdp58dzzg (раскрыть)
12 июля в 13:27
Роналду сам пересорился с Жозе в Реале. Вроде после вылета Реала в ЛЧ от Боруссии Д.
В МЮ поступили неправильно, все равно Оле не попал в топ 4, а до конца сезона могли дать шанс Жозе. Не знаю кто слил Жозе в МЮ, но вроде Жозе лишился поддержки болельщиков МЮ. Ну есть такая вещь как копать место под тренером, возможно назначение Оле было пролоббировано МЮ. Так было когда назначили Ван Гала, который копал под Моисея и утверждал что выведет МЮ на уровень Фергюсона. Также было и при Ван Гале, когда Мендеш делал взброс в СМИ о том что Жозе заинтересован в назначении главным тренером МЮ. Но сейчас такой тенденции и эйфории нет в МЮ. Так как в команде есть видимо и другие проблемы.
n2rsdp58dzzg
n2rsdp58dzzg ответ Бык без трезубца (раскрыть)
11 июля в 22:22
Всех собак повесили на португальца,а главная ошибка была это увольнение топ тренера Маура когда такие уроды как Погба посчитали себя величами,а руководство поддержало и что в итоге Маур оказалось прав и Роналду можно понять его окружают бездари один в поле не воин
Союзник противников
Союзник противников
11 июля в 21:11
Не продаётся Криш Роналду-
он сам готов хоть что продать.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 20:58, ред.
Скорее всего Тен Хаг лукавит, так как голландец в своей игре прессингует как и было при Оле. С приходом Роналду пропал центр, игроки не держат мяч. Команда играла без тренера до конца сезона.
Один из примеров матч с Вулверхэмптоном, где волки возили МЮ. Абсолютно не было каких либо последовательных действий в игре команды. Точно такое было у Ювентуса при Пирло.
Кого-то из полузащитников Тен Хаг скорее всего задействует в обороне, а возможно не одного, а не для подачи Роналду. А это значит что Роналду может сыграть вероятно хуже. Если останется будет видно, но тут выдержит либо Роналду либо Тен Хаг. Чья позиция и поддержка будет сильнее.
Многие в этой ситуации не желают Роналду плохого, он тоже человек. Но давайте называть вещи своими именами. Если человек м**** нужно считать его таким, а не жалеть. От этого он не станет лучше, возможно он сделает выводы, что зашел слишком далеко. И начнет видеть тренера и команду.
Сейчас такая ситуация что Роналду оказался не нужен, но может быть это карма, а кто будет спорить с кармой, которая не задает вопросов и не отвечает. Из-за него уволили Бенитеса, воспитанника Реала который мог свершить успех с Реалом (и некоторые утверждали, что Реал мог быть пиком в карьере для Бенитеса). А сейчас его не рассматривают в топ клубах. Из-за него развалился Ювентус и превратился в середняк. А Аллегри ждал пока он уйдёт. Из-за него уволили Оле, все его старания были не нужны, а болельщики МЮ в итоге его будут помнить физруком. Хорошо что Рангник нашёл должность главного тренера сборной Австрии. Хотя учитывая что из Локомотива его взяли в МЮ на другую должность, это не удивительно. Но физруком его будут называть. Пирло и Сарри пока восстанавливаются.
протон
протон
11 июля в 18:55
Вот и сказке конец. Слухи о переходах прекращены.
lobsterdam
lobsterdam ответ Sexual Harassment (раскрыть)
11 июля в 18:42
теперь в Юве будет блистать всеми красками другая звезда, переход уже оформлен! Посмотрим, принесет ли он счастье Юве?
lobsterdam
lobsterdam
11 июля в 18:37
на рынке что-то не видно НОВЫХ толковых игроков, вот и тасуют старую засаленную колоду: этот - туда, тот - оттуда, поэтому можно и ЭТХага понять...может и наш старичок еще посыплет песочком поляну у чужих ворот!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 18:37, ред.
Санчо - не дно. Гегенфюрер его них.ера в основу не ставил и не давал весь второй круг чемпа игровой практики. Не буду утверждать на все 100..., но по тем играм, что я видел, англичанин ни один полноценный матч не отыграл.

Рашфорд деградирует не год и не два, а года 4-ре точно.

По голландцу и португальцу. Хаг занял единственную и верную позицию, - он и лицо (достоинство) не теряет и чистоплюйством, типа "да пошёл он 3.", не занимается. При таком поведении, чего бы не произошло по Роналду, упрекать тренера, касаемо сохранения боевитости состава МЮ, будет только идиот.
Sexual Harassment
Sexual Harassment
11 июля в 18:02
Да, да в прошлом августе так же говорил Аллегри, а потом прима решила махнуть хвостом на флажке летнего окна и Юве остался без форварда на пол сезона.
Heaven Can Wait
Heaven Can Wait ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 17:10
Оправдываешь свой никнейм
Октябрь 1917
Октябрь 1917
11 июля в 17:00
А играть на команду он будет?
Imrebellion
Imrebellion
11 июля в 15:19
Тут всё читается просто. Роналду еще в середине сезона своими устами в интервью говорил что он там не ради 5-6 мест в таблице) Ждали ТенХага и глобальную перестройку. А по трансферам тогда не было ясно кому еще понадобится форвард. Посмотрели что Челси, Бавария и прочие клубы активизировались. Пошли торги (ровно также как с Юве было, но никто не верил). МЮ запаниковал (как до трансфера португальца) - ведь это очередной удар по имиджу и планам на сезон. Но теперь походу становится ясно, что в этот раз не найдется другого Ювентуса и МЮ, который с горяча подхватит это бомбическое дельце))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
11 июля в 14:51
Всё ето конечно странно.
aNOOBis
aNOOBis ответ FenixSL (раскрыть)
11 июля в 14:35
Там около двух десятков эгоистов, из которых стараются склеить команду с переменным успехом и тут приходит ЭГОМАНЬЯК. Конечно, все разом соберутся и станут монолитным коллективом, за него играть.
Viduka
Viduka ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
11 июля в 14:23, ред.
А еще Роналду виноват в том, что из шеффилдского холодильника не получился новый Видич:)
Неэгоист
Неэгоист
11 июля в 13:54
ТХ юлит или действительно не понимает что такое этот дельфинарий...Он останется только, если тупо будет ноль вариантов кому-то с ним связываться... Если будет хоть малейший шанс сбежать, то свои планы ТХ может засунуть себе в ochko... Третьего не дано...
Elliada
Elliada
11 июля в 13:53
Расшифровка:

"Роналду не продается" - жалуется, что нет покупателей

"его нет с нами" - констатация факта

"Он входит в наши планы на предстоящий сезон" - при условии, что не удастся его продать
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ nikoladolgov (раскрыть)
11 июля в 13:52
Шесть голов в групповом этапе ЛЧ, 18 голов в АПЛ в 30 матчах.

Это Роналду виноват, что Санчо оказался дном, а Рэшфорд деградирует уже второй год?

При этом Санчо вообще не такой игрок, который будет стремиться доставить мяч Роналду, он единал и скорее сам мяч потеряет, поэтому Роналду никак на его игру не мог повлиять.

Рэш тоже мимо ворот усердно лупил.

И Погба почему-то провел просто очередной провальный сезон за МЮ, а не Роналду его лишил мотивации.
Juventus CR7
Juventus CR7
11 июля в 13:44
Всё ето конечно странно. Не поехал на предсезонку, не появлялся на тренировках. Всё идёт к тому что он етим летом уйдёт. И на данный момент от руководства нет никаких движений для того чтобы заинтересовать его оставить. Команды как таковой нету. Все позиции кроме вратарской необходимы новые свежие силы. А руководство в етом направлении вообще ничего не предпринимает. А с такой игрой и составом они могут и в десятку в новом сезоне не попасть. А в Планы Роналду само собой ето никак не подходит и не устраивает. Мало того что по итогам прошлого сезона мимо ЛЧ пролетел, так в етом сезоне вообще могут упасть на самое дно. И с етой позиции CR можно понять.
FenixSL
FenixSL ответ nikoladolgov (раскрыть)
11 июля в 13:07
да откуда ты этого начитался?
проблема с защитой и полузащитой из-за него?
команда без тренера играла все его второе пришествие
мозг найти для тебя первоначальная задача, а не заголовки читать
nikoladolgov
nikoladolgov
11 июля в 13:05
Чем быстрее его уберут , тем лучше для МЮ.
sihafazatron
sihafazatron
11 июля в 13:02
Вот только мю не входит в планы Рона
Гость
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