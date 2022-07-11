Тен Хаг: «Роналду не продаётся. Он входит в мои планы на сезон»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал слухи о том, что нападающий Криштиану Роналду может покинуть клуб этим летом.
Криштиану Роналду не продается, он в наших планах — его нет с нами [на предсезонном сборе] из-за личных проблем. Он входил в наши планы на предстоящий сезон.
Это Роналду виноват, что Санчо оказался дном, а Рэшфорд деградирует уже второй год?
При этом Санчо вообще не такой игрок, который будет стремиться доставить мяч Роналду, он единал и скорее сам мяч потеряет, поэтому Роналду никак на его игру не мог повлиять.
Рэш тоже мимо ворот усердно лупил.
И Погба почему-то провел просто очередной провальный сезон за МЮ, а не Роналду его лишил мотивации.
Это Роналду виноват, что Санчо оказался дном, а Рэшфорд деградирует уже второй год?
При этом Санчо вообще не такой игрок, который будет стремиться доставить мяч Роналду, он единал и скорее сам мяч потеряет, поэтому Роналду никак на его игру не мог повлиять.
Рэш тоже мимо ворот усердно лупил.
И Погба почему-то провел просто очередной провальный сезон за МЮ, а не Роналду его лишил мотивации.