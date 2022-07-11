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Стерлинг прошёл медосмотр перед трансфером в «Челси»

11 июля 2022, 09:48

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг перейдёт в «Челси».

По данным источника, форвард прошёл большую часть медицинских тестов перед трансфером в лондонский клуб. Стерлинг уже подписал контракт с «синими» до 2027 года.

В ближайшее время о переходе игрока должно быть объявлено официально.

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Все комментарии
протон
протон
11 июля в 19:58
Тухелю отдали контроль над трансферами, значит это его инициатива. Поэтому сомнений в этом трансфере нет, в отличии от трансфера Лукаку.
Стерлинга поднатаскал Пеп.

За всю тренерскую карьеру Пепа только Месси и Агуеро забили больше под его руководством, чем Стерлинг. Поэтому никогда не понимал повальной критики Рахима, топ игрок.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
11 июля в 11:48
Челси нужен был хоть какой-то игрок в нападении.
sir_Alex
sir_Alex
11 июля в 10:54
Зря уходил из Ливерпуля.
sihafazatron
sihafazatron
11 июля в 10:10
Хоть здесь не промахнулся))
shlomo
shlomo
11 июля в 09:48
Уже пол дела сделано...:)))
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