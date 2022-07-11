Стерлинг прошёл медосмотр перед трансфером в «Челси»

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11 июля 2022, 09:48

Нападающий «Манчестер Сити» перейдёт в «Челси».

По данным источника, форвард прошёл большую часть медицинских тестов перед трансфером в лондонский клуб. Стерлинг уже подписал контракт с «синими» до 2027 года.

В ближайшее время о переходе игрока должно быть объявлено официально.