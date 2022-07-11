Стерлинг прошёл медосмотр перед трансфером в «Челси»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг перейдёт в «Челси».
По данным источника, форвард прошёл большую часть медицинских тестов перед трансфером в лондонский клуб. Стерлинг уже подписал контракт с «синими» до 2027 года.
В ближайшее время о переходе игрока должно быть объявлено официально.
Стерлинга поднатаскал Пеп.
За всю тренерскую карьеру Пепа только Месси и Агуеро забили больше под его руководством, чем Стерлинг. Поэтому никогда не понимал повальной критики Рахима, топ игрок.
Стерлинга поднатаскал Пеп.
За всю тренерскую карьеру Пепа только Месси и Агуеро забили больше под его руководством, чем Стерлинг. Поэтому никогда не понимал повальной критики Рахима, топ игрок.