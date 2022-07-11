Тен Хаг в ярости из-за отказа «Барселоны» продавать Де Йонга в МЮ

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11 июля 2022, 07:49

Главный тренер МЮ пришел в ярость от решения «Барселоны» не продавать .

«Манчестер Юнайтед» потратил в общей сложности шесть недель на переговоры с «Барселоной» о сделке на 70 миллионов фунтов стерлингов по Френки де Йонгу. Сообщается, что клуб согласился выплатить в общей сложности 56 миллионов фунтов стерлингов авансом и затем доплатить ещё 14 млн фунтов стерлингов.

«Красные дьяволы» уже обсуждали личные условия с голландским полузащитником, но, как сообщается, «Барселона» отказалась от продажи.