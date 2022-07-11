Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Тен Хаг в ярости из-за отказа «Барселоны» продавать Де Йонга в МЮ

11 июля 2022, 07:49

Главный тренер МЮ Эрик тен Хаг пришел в ярость от решения «Барселоны» не продавать Френки де Йонга.

«Манчестер Юнайтед» потратил в общей сложности шесть недель на переговоры с «Барселоной» о сделке на 70 миллионов фунтов стерлингов по Френки де Йонгу. Сообщается, что клуб согласился выплатить в общей сложности 56 миллионов фунтов стерлингов авансом и затем доплатить ещё 14 млн фунтов стерлингов.

«Красные дьяволы» уже обсуждали личные условия с голландским полузащитником, но, как сообщается, «Барселона» отказалась от продажи.

Все новости
«Арсенал» не будет подписывать Лукаса Пакета
Сегодня, 06:09
«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
Сегодня, 05:44
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
Сортировать
Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
11 июля в 13:12
Обычное дело, когда сделка срывается в самый последний момент.
galem72
galem72
11 июля в 10:16
Опять журналюги свои фантазии выдают за действительность. Ни один авторитетный источник не сказал, что Барса забрила трансфер ФДЙ. Клубу нужны бабки, а самому игроку удобнее будет играть со старым тренером, с которым он феерил в Аяксе. Уверен, тёрки сейчас идут только о сумме, потому что теперешний МЮ чётко дал понять, что время бабломёта прошло и бабки будут тратиться с умом.
ЮЗИК
ЮЗИК
11 июля в 09:34
Значить не договорились
stanichnik
stanichnik
11 июля в 09:06
Надо быть настойчивее и убедительнее.
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
11 июля в 08:19
Вот так с гнилушками договариватся Эрик...
Leha-ha50
Leha-ha50
11 июля в 08:11
Значит в Барсе посчитали, что самим нужнее будет.
m5vrjrxanj7y
m5vrjrxanj7y
11 июля в 08:02
Плохо быть слабонервным
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 