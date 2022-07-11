Миранчук в Италии – это труд и не сбывшиеся ожидания. Самое время задуматься о вариантах продолжения карьеры

Пора менять клуб?
Этап карьеры Алексея Миранчука после перехода из «Локомотива» в «Аталанту» нельзя назвать успешным. В минувшем контрольном матче против клуба «Раппресентатива Валь Сериана» футболист оформил хет-трик и продолжает готовиться к новому сезону, но за два года россиянин принял участие суммарно в 44 матчах итальянской Серии А, а к окончанию минувшей кампании в медиа стали появляться слухи о возможности скорого ухода из стана бергамасков. В последнее время светлое будущее Миранчука в «Аталанте» представить все сложнее.
Сыграл меньше матчей, но увеличил среднее количество минут на поле
В дебютный сезон за «Аталанту» на счету Миранчука – 36 матчей во всех турнирах, 9 голов и 3 голевые передачи. Ожидалось, что теперь-то выходец из «Локомотива» станет выходить на поле чаще, но по итогам кампании 2021/2022 во всех турнирах Алексей отыграл 25 игр, записав на свой счет 2 гола и 5 голевых передач. В чемпионате Италии 25 матчей в первом сезоне против 19 во втором. Радоваться можно разве что за среднее число минут на поле в национальном первенстве – оно возросло с 27 до 40.
Но при не очень благоприятной статистике стоит вспомнить, что российский полузащитник пропустил месяц после того, как получил травму в матче чемпионата Италии против «Лацио» 22 января. И это в момент, когда он мог получить еще один шанс влиться в обойму команды – Иличич надолго выпал из основного состава из-за психологических проблем (с января по май сыграл 2 матча), Малиновский и Пашалич подхватили коронавирусную инфекцию. Затем по состоянию здоровья Миранчук пропустил несколько игр в марте.
Вопросом судьбы Алексея в Италии стали задаваться еще весной, но «тревожные звоночки» усилились после окончания сезона – в июне Il Giorno сообщила, что руководство «Аталанты» занялось поиском команды, которая бы захотела приобрести 26-летнего россиянина. Также в начале июня от La Gazzetta dello Sport появился инсайд, что вместе с Миранчуком состав бергамасков могут покинуть еще 9 игроков – в их числе и Пашалич с Иличичем.
Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико, говоря об этих слухах, заявил:
Это неправда. На данный момент никакого решения не принято. И мы не ведем переговоров ни с одним клубом по этому вопросу.
Позднее функционер ответил на вопрос о желании «Торино» арендовать футболиста:
Теперь мы сможем перейти к конкретным действиям. Интерес вполне естественен. Принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, так что проявлять такой интерес вполне естественно.
Позиция руководства итальянского коллектива убеждает скорее в том, что в клубе не определились с будущим Миранчука в команде – и уж точно не гарантирует сохранение футболиста этим летом.
У «Аталанты» богатый выбор в полузащите, спад в сезоне – результат череды травм
На данный момент бергамаски имеют в распоряжении 13 игроков полузащиты с учетом тех, что вернулись из аренды. На позиции атакующего полузащитника зачастую появляются Марио Пашалич и Руслан Малиновский. Йосип Иличич часто выпадает из обоймы из-за обострившейся в последнее время депрессии, но именно ему доверяет место в основе главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Геасперини в моменты, когда словенец набирает форму.
Он абсолютно нормальный, позитивный человек, но изнутри наш разум похож на джунгли. Даже психиатрам сложно разобраться, что уж говорить о нас.
Я просто надеюсь, что он сможет вернуться и вновь обрести радость от игры на поле. Иличич знает, что как человека мы готовы ждать его вечно. Как игрока – не могу сказать, все это очень непредсказуемо и деликатно.
Иличич и Пашалич хорошо знакомы наставнику итальянского гранда, а Малиновский адаптирован к реалиям европейских чемпионатов – в результате каждый из них получает больше игрового времени. Миранчук же пока не в состоянии с ними конкурировать, а чтобы полностью влиться в игру, нужна практика.
В «Аталанте» до недавнего времени находился еще один конкурент российского полузащитника – Маттео Пессина. Этим летом он отправился в аренду в «Монце». Это говорит о том, что руководство клуба считает позицию атакующего полузащитника укомплектованной, но вслед за итальянцем может последовать и Алексей.
У Миранчука три пути
В свете последних событий появляются 3 возможных варианта продолжения карьеры Миранчука. Первый – он все же остается в «Аталанте», чтобы продолжать бороться за место в основе. Все-таки никто не знает, насколько хорош будет Иличич в следующем сезоне, к тому же Гасперини может попробовать разместить россиянина на поле с Малиновским и Пашаличем, чтобы более равномерно делить игровое время между ними. Но при таком развитии событий не стоит ожидать быстрого роста игрового времени – скорее всего это будет очередной сезон с выходами на замену, пусть и более частыми. О большем мечтать не приходится.
Второй – аренда в другой клуб Серии А. Реалии чемпионата те же, в идеале – команда с похожей философией. Тот же вариант с «Торино» спортивный директор «Аталанты» исключать не стал. Если получится договориться о переходе в коллектив с более скромными амбициями, Миранчук будет чаще выходить на поле, наконец адаптируется к итальянскому первенству. И далее ему придется выбирать – возвращаться в «Аталанту» (но тогда потребуются гарантии попадания в основу – иначе смысл самой аренды теряется), либо ехать дальше. Алексей поймет, что есть футбол в Европе, и сможет выбрать более подходящую команду.
Третий – «Аталанта» может продать его уже сейчас. В таком случае покупку 26-летнего россиянина для бергамасков можно считать провальной – полузащитник не встроился в игровую философию Гасперини, прогресса оказалось недостаточно, чтобы чаще подпускать игрока к основному составу. Но встает вопрос – будет ли спрос на Алексея после его скромных 25 матчей за сезон. Выручить от сделки ту же сумму, которую итальянцы отдали «Локомотиву», вряд ли получится. При этом возвращение в Россию станет провалом уже для самого Миранчука. Хочется верить, что рассматривать такой вариант он не станет – предложения наверняка найдутся, возможно, клубы РПЛ даже захотят заплатить за Алексея столько же, сколько ранее заплатила «Аталанта», но вот на дальнейшей карьере в Европе, вероятно, придется поставить крест.
Наиболее предпочтительным вариантом выглядит второй – от этого выиграет и «Аталанта», которая потом сможет договориться о более выгодной продаже российского полузащитника, и Миранчук, который потом найдет новые пути развития карьеры.
Вот даже и не знаю хвалить его или...для Миранчука прошлый сезон получился не слишком успешным: он забил всего два гола и сделал пять голевых передач в 25 матчах. Правда, в основе выходил лишь восемь раз. Без еврокубков Алексею будет ещё сложнее получать стабильную практику, но сильная предсезонка наверняка увеличит его шансы заработать место в стартовом составе.
Из слабых его сторон... Агрессивный прессинг – важная часть футбола Гасперини и Миранчук – худший фантазист клуба в игре без мяча...Другая проблема Алексея недоказуема цифрами, но легко подкрепляется визуальными наблюдениями. Он очень статичен с мячом (возможно, разгадка в психологии или привычке к стилю РПЛ..).
В последние пару месяцев агент Миранчука Вадим Шпинев активно говорит об аренде в другой клуб Серии А. Даже и не знаю в какой ему клуб идти чтобы постоянно играть. Везде позиции его амплуа закрыты (если только в Дженоа???)
Ну а так что, он до сих пор "надежда российского футбола" наряду с просто хорошим полузащитником французской лиги, но не входящим в топ 10 лучших полузащитников не самой сильной лиги - Головиным
Вот даже и не знаю хвалить его или...для Миранчука прошлый сезон получился не слишком успешным: он забил всего два гола и сделал пять голевых передач в 25 матчах. Правда, в основе выходил лишь восемь раз. Без еврокубков Алексею будет ещё сложнее получать стабильную практику, но сильная предсезонка наверняка увеличит его шансы заработать место в стартовом составе.
Из слабых его сторон... Агрессивный прессинг – важная часть футбола Гасперини и Миранчук – худший фантазист клуба в игре без мяча...Другая проблема Алексея недоказуема цифрами, но легко подкрепляется визуальными наблюдениями. Он очень статичен с мячом (возможно, разгадка в психологии или привычке к стилю РПЛ..).
В последние пару месяцев агент Миранчука Вадим Шпинев активно говорит об аренде в другой клуб Серии А. Даже и не знаю в какой ему клуб идти чтобы постоянно играть. Везде позиции его амплуа закрыты (если только в Дженоа???)
Ну а так что, он до сих пор "надежда российского футбола" наряду с просто хорошим полузащитником французской лиги, но не входящим в топ 10 лучших полузащитников не самой сильной лиги - Головиным
Ты знахр на поле.
А это чудо тренер, думают по своими понятиям.Не всегда выбирает правильный выбор игроков и тактики.
Так что не пора ли поменять однокомнатную поменять на двух.
Я имею ввиду поменять команду и тренера.😉.)
Если не в*йна ты чаще выходил б на поле.
Не сидел б как (Лобановский.)
Ты знахр на поле.
А это чудо тренер, думают по своими понятиям.Не всегда выбирает правильный выбор игроков и тактики.
Так что не пора ли поменять однокомнатную поменять на двух.
Я имею ввиду поменять команду и тренера.😉.)
Если не в*йна ты чаще выходил б на поле.
Не сидел б как (Лобановский.)