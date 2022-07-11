Миранчук в Италии – это труд и не сбывшиеся ожидания. Самое время задуматься о вариантах продолжения карьеры

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11 июля 2022, 12:03

Пора менять клуб?

Этап карьеры Алексея Миранчука после перехода из «Локомотива» в «Аталанту» нельзя назвать успешным. В минувшем контрольном матче против клуба «Раппресентатива Валь Сериана» футболист оформил хет-трик и продолжает готовиться к новому сезону, но за два года россиянин принял участие суммарно в 44 матчах итальянской Серии А, а к окончанию минувшей кампании в медиа стали появляться слухи о возможности скорого ухода из стана бергамасков. В последнее время светлое будущее Миранчука в «Аталанте» представить все сложнее.

Сыграл меньше матчей, но увеличил среднее количество минут на поле

В дебютный сезон за «Аталанту» на счету Миранчука – 36 матчей во всех турнирах, 9 голов и 3 голевые передачи. Ожидалось, что теперь-то выходец из «Локомотива» станет выходить на поле чаще, но по итогам кампании 2021/2022 во всех турнирах Алексей отыграл 25 игр, записав на свой счет 2 гола и 5 голевых передач. В чемпионате Италии 25 матчей в первом сезоне против 19 во втором. Радоваться можно разве что за среднее число минут на поле в национальном первенстве – оно возросло с 27 до 40.

Но при не очень благоприятной статистике стоит вспомнить, что российский полузащитник пропустил месяц после того, как получил травму в матче чемпионата Италии против «Лацио» 22 января. И это в момент, когда он мог получить еще один шанс влиться в обойму команды – Иличич надолго выпал из основного состава из-за психологических проблем (с января по май сыграл 2 матча), Малиновский и Пашалич подхватили коронавирусную инфекцию. Затем по состоянию здоровья Миранчук пропустил несколько игр в марте.

Вопросом судьбы Алексея в Италии стали задаваться еще весной, но «тревожные звоночки» усилились после окончания сезона – в июне Il Giorno сообщила, что руководство «Аталанты» занялось поиском команды, которая бы захотела приобрести 26-летнего россиянина. Также в начале июня от La Gazzetta dello Sport появился инсайд, что вместе с Миранчуком состав бергамасков могут покинуть еще 9 игроков – в их числе и Пашалич с Иличичем.

Спортивный директор «Аталанты» Тони Д’Амико, говоря об этих слухах, заявил:

Это неправда. На данный момент никакого решения не принято. И мы не ведем переговоров ни с одним клубом по этому вопросу.

Позднее функционер ответил на вопрос о желании «Торино» арендовать футболиста:

Теперь мы сможем перейти к конкретным действиям. Интерес вполне естественен. Принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, так что проявлять такой интерес вполне естественно.

Позиция руководства итальянского коллектива убеждает скорее в том, что в клубе не определились с будущим Миранчука в команде – и уж точно не гарантирует сохранение футболиста этим летом.

У «Аталанты» богатый выбор в полузащите, спад в сезоне – результат череды травм

На данный момент бергамаски имеют в распоряжении 13 игроков полузащиты с учетом тех, что вернулись из аренды. На позиции атакующего полузащитника зачастую появляются Марио Пашалич и Руслан Малиновский. Йосип Иличич часто выпадает из обоймы из-за обострившейся в последнее время депрессии, но именно ему доверяет место в основе главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Геасперини в моменты, когда словенец набирает форму.

Он абсолютно нормальный, позитивный человек, но изнутри наш разум похож на джунгли. Даже психиатрам сложно разобраться, что уж говорить о нас. Я просто надеюсь, что он сможет вернуться и вновь обрести радость от игры на поле. Иличич знает, что как человека мы готовы ждать его вечно. Как игрока – не могу сказать, все это очень непредсказуемо и деликатно.

Иличич и Пашалич хорошо знакомы наставнику итальянского гранда, а Малиновский адаптирован к реалиям европейских чемпионатов – в результате каждый из них получает больше игрового времени. Миранчук же пока не в состоянии с ними конкурировать, а чтобы полностью влиться в игру, нужна практика.

В «Аталанте» до недавнего времени находился еще один конкурент российского полузащитника – Маттео Пессина. Этим летом он отправился в аренду в «Монце». Это говорит о том, что руководство клуба считает позицию атакующего полузащитника укомплектованной, но вслед за итальянцем может последовать и Алексей.

У Миранчука три пути

В свете последних событий появляются 3 возможных варианта продолжения карьеры Миранчука. Первый – он все же остается в «Аталанте», чтобы продолжать бороться за место в основе. Все-таки никто не знает, насколько хорош будет Иличич в следующем сезоне, к тому же Гасперини может попробовать разместить россиянина на поле с Малиновским и Пашаличем, чтобы более равномерно делить игровое время между ними. Но при таком развитии событий не стоит ожидать быстрого роста игрового времени – скорее всего это будет очередной сезон с выходами на замену, пусть и более частыми. О большем мечтать не приходится.

Второй – аренда в другой клуб Серии А. Реалии чемпионата те же, в идеале – команда с похожей философией. Тот же вариант с «Торино» спортивный директор «Аталанты» исключать не стал. Если получится договориться о переходе в коллектив с более скромными амбициями, Миранчук будет чаще выходить на поле, наконец адаптируется к итальянскому первенству. И далее ему придется выбирать – возвращаться в «Аталанту» (но тогда потребуются гарантии попадания в основу – иначе смысл самой аренды теряется), либо ехать дальше. Алексей поймет, что есть футбол в Европе, и сможет выбрать более подходящую команду.

Третий – «Аталанта» может продать его уже сейчас. В таком случае покупку 26-летнего россиянина для бергамасков можно считать провальной – полузащитник не встроился в игровую философию Гасперини, прогресса оказалось недостаточно, чтобы чаще подпускать игрока к основному составу. Но встает вопрос – будет ли спрос на Алексея после его скромных 25 матчей за сезон. Выручить от сделки ту же сумму, которую итальянцы отдали «Локомотиву», вряд ли получится. При этом возвращение в Россию станет провалом уже для самого Миранчука. Хочется верить, что рассматривать такой вариант он не станет – предложения наверняка найдутся, возможно, клубы РПЛ даже захотят заплатить за Алексея столько же, сколько ранее заплатила «Аталанта», но вот на дальнейшей карьере в Европе, вероятно, придется поставить крест.

Наиболее предпочтительным вариантом выглядит второй – от этого выиграет и «Аталанта», которая потом сможет договориться о более выгодной продаже российского полузащитника, и Миранчук, который потом найдет новые пути развития карьеры.