Челик: «Я всегда мечтал играть в Серии А»

Новобранец «Ромы» объяснил, почему перебрался в римский клуб.

«Рома» — отличный клуб, и я был очень польщен тем, что они так сильно хотели меня подписать. Возможность поработать с Моуриньо стала дополнительной мотивацией для меня.

Я всегда мечтал играть в Серии А. Многие клубы из разных стран проявляли ко мне интерес, но я решил, что «Рома» — это то место, где я буду счастлив.