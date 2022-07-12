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Челик: «Я всегда мечтал играть в Серии А»

12 июля 2022, 07:43

Новобранец «Ромы» Мехмет Челик объяснил, почему перебрался в римский клуб.

«Рома» — отличный клуб, и я был очень польщен тем, что они так сильно хотели меня подписать. Возможность поработать с Моуриньо стала дополнительной мотивацией для меня.

Я всегда мечтал играть в Серии А. Многие клубы из разных стран проявляли ко мне интерес, но я решил, что «Рома» — это то место, где я буду счастлив.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
12 июля в 07:56
... Всегда мечтал играть в Серии А.
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Мечты сбываются не только в Газпроме, но и в Роме😀
k824723udd7n
k824723udd7n
12 июля в 07:48
Мечты сбываются
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