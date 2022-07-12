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Экитике хочет перейти в ПСЖ

12 июля 2022, 07:21

20-летний нападающий из «Реймса» Уго Экитике согласился перейти в ПСЖ. Игрок сборной Франции до 20 лет отклонил последнее предложение «Ньюкасла» и сообщил своим представителям о желании играть за ПСЖ в следующем сезоне.

Теперь Луишу Кампушу осталось договориться о цене его трансфера, которая априори не будет меньше 35 миллионов евро. Португалец пытается убедить «Реймс» снизить цену на молодого нападающего, забившего десять голов в прошлом сезоне в Лиге 1. Предложение от «Ньюкасла», которое первоначально принял «Реймс», составляло 36 миллионов евро плюс десять миллионов в качестве бонусов. Также англичане предлагали Экитике увеличить зарплату в 15 раз.

Однако Жан-Пьер Кайо, президент «Реймса», с которым Насер Аль-Хелаифи связывался напрямую по поводу Экитике, в настоящее время не собирается снижать цену за игрока.

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:48
ПСЖ, сбивающий цену, это новая реальность?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
12 июля в 07:34
Хотеть не вредно...
Гость
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