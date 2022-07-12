Кастильехо собирается перейти из «Милана» в «Валенсию»

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12 июля 2022, 03:46

Испанский нападающий близок к переходу из «Милана» в «Валенсию», ожидается, что он подпишет трехлетнее соглашение с клубом.

Журналист Джанлука Ди Марцио заверил, что игрок перейдет в «Валенсию» бесплатно.

Кастильехо уже работал под руководством Дженнаро Гаттузо в «Милане» в сезоне 2018/19. Он был одним из игроков, которых итальянский тренер чаще всего использовал, хотя при этом испанец почти всегда выходил со скамейки запасных.