Кастильехо собирается перейти из «Милана» в «Валенсию»

Испанский нападающий Самуэль Кастильехо близок к переходу из «Милана» в «Валенсию», ожидается, что он подпишет трехлетнее соглашение с клубом.
Журналист Джанлука Ди Марцио заверил, что игрок перейдет в «Валенсию» бесплатно.
Кастильехо уже работал под руководством Дженнаро Гаттузо в «Милане» в сезоне 2018/19. Он был одним из игроков, которых итальянский тренер чаще всего использовал, хотя при этом испанец почти всегда выходил со скамейки запасных.
Жаль, для Серии А он слишком щуплый. Там все-таки нужны плечи, чтобы толкаться, и мышцы, чтобы не падать от ветра.
Удачи и успехов ему. Отлично, что взял медаль Серии А перед уходом.
Жаль, для Серии А он слишком щуплый. Там все-таки нужны плечи, чтобы толкаться, и мышцы, чтобы не падать от ветра.
Удачи и успехов ему. Отлично, что взял медаль Серии А перед уходом.