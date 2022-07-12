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Кастильехо собирается перейти из «Милана» в «Валенсию»

12 июля 2022, 03:46

Испанский нападающий Самуэль Кастильехо близок к переходу из «Милана» в «Валенсию», ожидается, что он подпишет трехлетнее соглашение с клубом.

Журналист Джанлука Ди Марцио заверил, что игрок перейдет в «Валенсию» бесплатно.

Кастильехо уже работал под руководством Дженнаро Гаттузо в «Милане» в сезоне 2018/19. Он был одним из игроков, которых итальянский тренер чаще всего использовал, хотя при этом испанец почти всегда выходил со скамейки запасных.

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Все комментарии
протон
протон
12 июля в 23:57
Как бы хотелось, чтобы "Валенсию" выкупили люди с деньгами, любящие клуб и болеющие за его будущее. Команда с историей, которая вынуждена из-за самодура замораживать строительство нового стадиона, распродавать игроков, подписывать абы кого. Надеюсь, что китайское недоразумение для "летучих мышей" как можно скорее закончится.
Zhgoon
Zhgoon
12 июля в 11:47
Парень старательный и упорный. Не ленится отрабатывать в обороне.
Жаль, для Серии А он слишком щуплый. Там все-таки нужны плечи, чтобы толкаться, и мышцы, чтобы не падать от ветра.
Удачи и успехов ему. Отлично, что взял медаль Серии А перед уходом.
A.S.A
A.S.A
12 июля в 09:33
Сами отлично играл в Вильярреале а после перехода в Милан игра да и карьера не заладилась у испанца. Возможно возвращение в ЛаЛигу поможет ему перезапустить карьеру. Удачи ему
hzrqwm3vejek
hzrqwm3vejek
12 июля в 04:34
Это его дело
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