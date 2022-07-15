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Федотов высказался о возможной работе в сборной России

15 июля 2022, 09:12

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался по поводу возможной работы в сборной России.

Бывает, конечно, что болельщики категоричны. Но это футбол, а футбол для болельщиков. Учитывая такой стресс, хотел бы когда-нибудь возглавить сборную? Все мои мысли только о клубе. Конечно, такая оценка нашей возможной деятельности, если она вообще будет – это почёт и ответственность. Но я не люблю рассуждать в категории «возможно» и «если», в голове у меня только ЦСКА.

Ранее специалист рассказал о принципах работы своей команды.

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Все комментарии
протон
протон
15 июля в 22:37
Какая сборная????С кем играть??С Пхеньянским рисовым заводом на рисовых полях????
Сп62
Сп62
15 июля в 12:28
Сборную на бумаге могу тренеровать и я. А, когда будет настоящая сборная, никто не знает.
ДСА
ДСА
15 июля в 10:57
Пока позиции Карпина непоколебимы.
622jerdv5xsq
622jerdv5xsq
15 июля в 09:14
Это будет хорошо
Гость
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