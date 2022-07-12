Черевченко: «Предложения есть, но не из России»

Бывший тренер «Локомотива» рассказал о своих вариантах продолжения карьеры.

Что по моему тренерскому будущему? Предложения есть, но не из России. Они из стран Азии, среди которых и бывшие республики СССР . Пока я думаю.

В ближайшее время вернуться к работе не получится — команды все укомплектованы, а чемпионат только начинается. Но наш тренерский штаб всегда готов к работе.