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Черевченко: «Предложения есть, но не из России»

12 июля 2022, 18:17

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о своих вариантах продолжения карьеры.

Что по моему тренерскому будущему? Предложения есть, но не из России. Они из стран Азии, среди которых и бывшие республики СССР. Пока я думаю.

В ближайшее время вернуться к работе не получится — команды все укомплектованы, а чемпионат только начинается. Но наш тренерский штаб всегда готов к работе.

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протон
протон
13 июля в 00:12
Азербайджан, Беларусь, Армения
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ Capral (раскрыть)
12 июля в 20:09, ред.
🤝Салам, Виктор!!!!Это Шварцу надо было к Черевченко. 🤣
баск
баск
12 июля в 19:07
Ухаха, похоже Черевченко не заплатил штрибанчикам за пиар, и они теперь гневно топочут на него ножками..)))
stanichnik
stanichnik
12 июля в 18:47
Бывшие азиатские республики СССР скорее всего имеется в виду Таджикистан, откуда родом сам Игорь Геннадиевич и, где он начинал первые шаги, как футболист и профессиональный игрок, выступая за Памир.

Получив опыт самостоятельной работы на посту Главного тренера в клубах РПЛ, теперь наверняка на слуху и у себя на родине. А знание таджикского языка, традиций и местного менталитета может вполне пригодится для успешной работы, если вдруг надумает продолжить там свою карьеру.

Только вот чемпионат там уже в полном разгаре и в традиционно успешных клубах там всё в порядке, а в тьму-таракань он вряд ли сам поедет. И ещё из Казахстана тоже мог получить приглашение, но Туркмении и Киргизии навряд ли. Болейте за своих а не против чужих!
Capral
Capral ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
12 июля в 18:44
Приветище, Дружище Адам!!!
Я всегда уважал Черевченко за его тренерские способности, но, после того, как он изъявил желание стажироваться у шварца, уважение, чисто человеческое- к Игорю пропало. Стажироваться у шварца- это равносильно тому, что стажироваться у растений. Кроме всего, еще и человек- мерзопакастный, лицемерный и циничный.
Союзник противников
Союзник противников
12 июля в 18:28
СЕйчас на Шри Ланка вакансий свободных много.Там чай растёт...
Zenit_84
Zenit_84
12 июля в 18:27
Точно с СНГ
PATRIOT1965
PATRIOT1965
12 июля в 18:24
Это тот, который рвался к Шварцу на стажировку? 🤣В психологическом плане слабоват он, нет стержня в характере, поэтому ьез команды остался, а ведь отрезок благополучный был на определенном отрезке.
3zmk5b7wgcg8
3zmk5b7wgcg8
12 июля в 18:18
Казахстан примет, нужно ехать...
Гость
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