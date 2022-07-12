Черевченко: «Предложения есть, но не из России»

Бывший тренер «Локомотива» Игорь Черевченко рассказал о своих вариантах продолжения карьеры.
Что по моему тренерскому будущему? Предложения есть, но не из России. Они из стран Азии, среди которых и бывшие республики СССР. Пока я думаю.
В ближайшее время вернуться к работе не получится — команды все укомплектованы, а чемпионат только начинается. Но наш тренерский штаб всегда готов к работе.
Я всегда уважал Черевченко за его тренерские способности, но, после того, как он изъявил желание стажироваться у шварца, уважение, чисто человеческое- к Игорю пропало. Стажироваться у шварца- это равносильно тому, что стажироваться у растений. Кроме всего, еще и человек- мерзопакастный, лицемерный и циничный.
Я всегда уважал Черевченко за его тренерские способности, но, после того, как он изъявил желание стажироваться у шварца, уважение, чисто человеческое- к Игорю пропало. Стажироваться у шварца- это равносильно тому, что стажироваться у растений. Кроме всего, еще и человек- мерзопакастный, лицемерный и циничный.
Получив опыт самостоятельной работы на посту Главного тренера в клубах РПЛ, теперь наверняка на слуху и у себя на родине. А знание таджикского языка, традиций и местного менталитета может вполне пригодится для успешной работы, если вдруг надумает продолжить там свою карьеру.
Только вот чемпионат там уже в полном разгаре и в традиционно успешных клубах там всё в порядке, а в тьму-таракань он вряд ли сам поедет. И ещё из Казахстана тоже мог получить приглашение, но Туркмении и Киргизии навряд ли. Болейте за своих а не против чужих!
Получив опыт самостоятельной работы на посту Главного тренера в клубах РПЛ, теперь наверняка на слуху и у себя на родине. А знание таджикского языка, традиций и местного менталитета может вполне пригодится для успешной работы, если вдруг надумает продолжить там свою карьеру.
Только вот чемпионат там уже в полном разгаре и в традиционно успешных клубах там всё в порядке, а в тьму-таракань он вряд ли сам поедет. И ещё из Казахстана тоже мог получить приглашение, но Туркмении и Киргизии навряд ли. Болейте за своих а не против чужих!