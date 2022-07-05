«Фламенго» может подписать полузащитника «Зенита»

1656992091

05 июля 2022, 06:34

«Фламенго» хочет приобрести игрока «Зенита» . Полузащитник согласен вернуться в Бразилию, но не хочет оставлять нынешнюю команду в плохом состоянии, так как благодарен «Зениту» за вклад в его карьеру. Идея спортсмена заключается в том, чтобы найти консенсус для всех.

Бразильский клуб собирается предложить аренду с обязательством покупки при достижении определенных целей. Например, если Вендел сыграет определенное количество игр в течение одного года, его купят. «Зенит» согласится, если бразильцы заплатят 18 миллионов евро.