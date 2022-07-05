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«Фламенго» может подписать полузащитника «Зенита»

05 июля 2022, 06:34

«Фламенго» хочет приобрести игрока «Зенита» Вендела. Полузащитник согласен вернуться в Бразилию, но не хочет оставлять нынешнюю команду в плохом состоянии, так как благодарен «Зениту» за вклад в его карьеру. Идея спортсмена заключается в том, чтобы найти консенсус для всех.

Бразильский клуб собирается предложить аренду с обязательством покупки при достижении определенных целей. Например, если Вендел сыграет определенное количество игр в течение одного года, его купят. «Зенит» согласится, если бразильцы заплатят 18 миллионов евро.

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Все комментарии
протон
протон
05 июля в 22:30
18 миллионов евро Фламенго никогда в жизни за него не заплатит. У них просто нет таких денег и это противоречит их трансферной политики. Когда Фламенго вообще платил кому-либо такие деньги за игрока?
STVA 1
STVA 1
05 июля в 09:49
Вот и ладненько!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
05 июля в 07:58
если предложение устроит обе стороны, то почему бы и нет.
g4ssmx7v3z6t
g4ssmx7v3z6t
05 июля в 06:37
Что то очень сложно...
Гость
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