Ткаченко: «„Спартак“ вёл конкретные переговоры с Федотовым»

Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко оценил нового главного тренера ЦСКА .

Он серьезный русский тренер. Мы видели его работу в «Сочи» и «Оренбурге», наблюдали как эти команды менялись и росли. Он сильно схематичный тренер — это я говорю не как минус, просто там было очень много автоматизма. Плюс в «Сочи» еще была правильно создана мотивационная среда, когда пришли никому не нужные люди из «Зенита». Часть из них уже ушла, но остались те, у кого была мотивация доказать, что их рано списали.