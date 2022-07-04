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Ткаченко: «„Спартак“ вёл конкретные переговоры с Федотовым»

04 июля 2022, 19:31

Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко оценил нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.

Он серьезный русский тренер. Мы видели его работу в «Сочи» и «Оренбурге», наблюдали как эти команды менялись и росли. Он сильно схематичный тренер — это я говорю не как минус, просто там было очень много автоматизма. Плюс в «Сочи» еще была правильно создана мотивационная среда, когда пришли никому не нужные люди из «Зенита». Часть из них уже ушла, но остались те, у кого была мотивация доказать, что их рано списали.

Вопрос в том, как он сможет работать с более креативными футболистами. Все-таки «Оренбург» и «Сочи» играли в похожий футбол — когда на основе геометрии вспыхивали очень интересные вещи. Безумно интересно, как это будет с ЦСКА, как он встроит того же Карраскаля. Мы знаем, что Федотовым интересовались три клуба. По крайней мере, «Динамо» спрашивало его о возможности возглавить клуб, а «Спартак» и ЦСКА вели конкретные переговоры.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
04 июля в 20:31
В Спартаке сложно сработаться с Заремой, а в Динамо нужно быть другом Бувача, поэтому выбор пал в пользу ЦСКА.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
04 июля в 20:14
Федотов понимает, что после спартака карьере придёт конец да и зарема с своими гаданиями на картах, кофейной гуще и разводами по знакам зодиака заведёт человека в тупик.
Capral
Capral
04 июля в 19:50
Динамо спрашивало? Динамо спрашивает, а назначает своих корешей, независимо от квалификации....
Вoлхв
Вoлхв
04 июля в 19:32
Вел и вел.... а результат мы знаем
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