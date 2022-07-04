Ткаченко: «„Спартак“ вёл конкретные переговоры с Федотовым»

Руководитель агентства Prosports Management Герман Ткаченко оценил нового главного тренера ЦСКА Владимира Федотова.
Он серьезный русский тренер. Мы видели его работу в «Сочи» и «Оренбурге», наблюдали как эти команды менялись и росли. Он сильно схематичный тренер — это я говорю не как минус, просто там было очень много автоматизма. Плюс в «Сочи» еще была правильно создана мотивационная среда, когда пришли никому не нужные люди из «Зенита». Часть из них уже ушла, но остались те, у кого была мотивация доказать, что их рано списали.
Вопрос в том, как он сможет работать с более креативными футболистами. Все-таки «Оренбург» и «Сочи» играли в похожий футбол — когда на основе геометрии вспыхивали очень интересные вещи. Безумно интересно, как это будет с ЦСКА, как он встроит того же Карраскаля. Мы знаем, что Федотовым интересовались три клуба. По крайней мере, «Динамо» спрашивало его о возможности возглавить клуб, а «Спартак» и ЦСКА вели конкретные переговоры.