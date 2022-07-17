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Капитан «Пари НН» рассказал, что в детстве болел за «Спартак»

17 июля 2022, 14:51

Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук ответил на вопрос о том, является ли «Спартак» принципиальным соперником для него.

Нет, для меня каждый матч – отдельная история, просто «Спартак» – самая народная команда. У меня отец болел за «Спартак», я вырос на поколении спартаковских футболистов. Когда меня в «Крыльях Советов» тренировал Андрей Валерьевич Тихонов, я ему вкратце рассказывал, что в детстве переживал за «красно-белых», рос на футбольном мастерстве его, Аленичева, Титова, Филимонова, Ковтуна, Хлестова. Думаю, так многие росли. «Спартак» — как красная тряпка для всех.

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Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:18
Деньги-деньгами,но надо быть великим чудаком,чтобы так клуб переименовать! Вылет гарантирован.
Ironigor
Ironigor
17 июля в 14:58
А я ,только Ангиной !)
Zenit_84
Zenit_84
17 июля в 14:57
Будет стремиться попасть в Спартак
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