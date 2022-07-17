Капитан «Пари НН» рассказал, что в детстве болел за «Спартак»

Капитан «Пари НН» ответил на вопрос о том, является ли «Спартак» принципиальным соперником для него.

Нет, для меня каждый матч – отдельная история, просто «Спартак» – самая народная команда. У меня отец болел за «Спартак», я вырос на поколении спартаковских футболистов. Когда меня в «Крыльях Советов» тренировал Андрей Валерьевич Тихонов, я ему вкратце рассказывал, что в детстве переживал за «красно-белых», рос на футбольном мастерстве его, Аленичева, Титова, Филимонова, Ковтуна, Хлестова. Думаю, так многие росли. «Спартак» — как красная тряпка для всех.