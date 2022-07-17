Аршавин: «Все рады, что „Зенит“ не с первого тура на первом месте»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ничью питерского клуба в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).
Обидно, но с другой стороны всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и «Зенит» не с первого тура на первом месте.
Тройка фаворитов сезона РПЛ? Ну, «Зенит» будет точно. Остальные команды мне трудно оценить, потому что я некоторых не видел, даже не понимаю, в каком они будут состоянии. Мне кажется, «Ростов» может выстрелить, потому что в команде много игроков, почти все русские, перспективные.
Аутсайдеры сезона? Скорее всего, новички РПЛ постараются не вылететь. Так обычно бывает. Составы у них не самые сильные. Думаю, «Факелу» будет очень трудно, хотя в Воронеже любят футбол.
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Неужели в Ростове игроков больше чем в других клубах?
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Неужели в Ростове игроков больше чем в других клубах?