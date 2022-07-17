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Аршавин: «Все рады, что „Зенит“ не с первого тура на первом месте»

17 июля 2022, 14:38

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал ничью питерского клуба в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Обидно, но с другой стороны всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и «Зенит» не с первого тура на первом месте.

Тройка фаворитов сезона РПЛ? Ну, «Зенит» будет точно. Остальные команды мне трудно оценить, потому что я некоторых не видел, даже не понимаю, в каком они будут состоянии. Мне кажется, «Ростов» может выстрелить, потому что в команде много игроков, почти все русские, перспективные.

Аутсайдеры сезона? Скорее всего, новички РПЛ постараются не вылететь. Так обычно бывает. Составы у них не самые сильные. Думаю, «Факелу» будет очень трудно, хотя в Воронеже любят футбол.

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Все комментарии
протон
протон
17 июля в 20:03
Давайте поговорим об интриге в чемпионате по итогам хотя бы 10 туров...
STAVR 2015
STAVR 2015
17 июля в 19:03
    Союзник противников
    Союзник противников ответ cska1948 (раскрыть)
    17 июля в 18:35
    Он все "достоинства" практически перечислил :Их много,почти все русские(!) ,а если даже и нет,то с российскими паспортами.Ну типичный националист!!!
    cska1948
    cska1948
    17 июля в 17:14
    "...Мне кажется, «Ростов» может выстрелить, потому что в команде много игроков, почти все русские, перспективные..."
    ----------------
    Неужели в Ростове игроков больше чем в других клубах?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 июля в 16:08
    Зенит даёт шансы с 1 тура...
    Шуnя771
    Шуnя771
    17 июля в 14:46
    Особой радости не наблюдается.
    fjwryd5487eu
    fjwryd5487eu
    17 июля в 14:42
    Он своё ещё возьмёт
    ДСА
    ДСА
    17 июля в 14:39
    Все болеют против Зенита.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    17 июля в 14:39
    Я не рад,мне всё равно!
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