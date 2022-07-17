Аршавин: «Все рады, что „Зенит“ не с первого тура на первом месте»

Бывший футболист «Зенита» прокомментировал ничью питерского клуба в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Обидно, но с другой стороны всем остальным хорошо. Все рады, что интрига сохраняется и «Зенит» не с первого тура на первом месте.

Тройка фаворитов сезона РПЛ ? Ну, «Зенит» будет точно. Остальные команды мне трудно оценить, потому что я некоторых не видел, даже не понимаю, в каком они будут состоянии. Мне кажется, «Ростов» может выстрелить, потому что в команде много игроков, почти все русские, перспективные.