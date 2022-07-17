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Кавазашвили: «Я не верю в Абаскаля»

17 июля 2022, 13:38
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 1Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал ничью «красно-белых» в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Я на сегодняшний день, не очень верю в Абаскаля. Потому что я не знаю, какие взаимоотношения у него с футболистами, какие у него планы. Я не могу понять таких тренеров, которые не хотят поставить в известность специалистов любимого клуба.

«Ахмат» сам виноват, что упустил победу. Но к радости спартаковских молодых футболистов могу сказать, что они не остановились, до конца боролись и всё-таки вырвали ничью. Этого было достаточно для того, чтобы не уехать из прекрасной Чечни обиженными и угнетенными.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
17 июля в 23:03
40 % не верят в Абаскаля...50 % думают что он существует...а ещё 10% утверждают что видели его...
Союзник противников
Союзник противников
17 июля в 18:42
И сказал Анзор,оскалясь :
"Я не верю Абаскалю!"
А ведь он и до того
не приемлел никого.
ABir
ABir
17 июля в 15:50
Нужно время, пока рано делать скоропалительные выводы
drug01
drug01
17 июля в 14:43
Время покажет!!!
hjlzuf
hjlzuf
17 июля в 13:57
Веришь, не веришь, не тебе решать его судьбу.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
17 июля в 13:45
Начинается, вернее анзорик положил начало конца абаскаля, возможно по велению заремочки.
Гость
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