Кавазашвили: «Я не верю в Абаскаля»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал ничью «красно-белых» в матче 1-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:1).

Я на сегодняшний день, не очень верю в Абаскаля. Потому что я не знаю, какие взаимоотношения у него с футболистами, какие у него планы. Я не могу понять таких тренеров, которые не хотят поставить в известность специалистов любимого клуба.

«Ахмат» сам виноват, что упустил победу. Но к радости спартаковских молодых футболистов могу сказать, что они не остановились, до конца боролись и всё-таки вырвали ничью. Этого было достаточно для того, чтобы не уехать из прекрасной Чечни обиженными и угнетенными.