Брейтуэйт не хочет уходить из «Барсы». Клуб может разорвать с ним контракт

Форвард Мартин Брейтуэйт может покинуть «Барселону».
Интерес к 31-летнему датскому игроку проявляют «Валенсия» и «Сельта», сообщает Diario Sport. При этом сам Брейтуэйт, которого главный тренер Хави не взял в турне по США, по-прежнему не намерен уходить из «Барселоны».
Клуб не рассчитывает на игрока и может принять решение о расторжении контракта, срок которого истекает летом 2024 года.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать Брейтуэйта за 8 млн евро.
P.S. Барселоне пора бы научиться отвечать за свои формальные обязательства, решать вопросы путём компромисса, а не кидаться (как гопник) суровыми, а порой и борзыми намерениями в ситуации, где клубу юридически ничего не светит.
P.S. Барселоне пора бы научиться отвечать за свои формальные обязательства, решать вопросы путём компромисса, а не кидаться (как гопник) суровыми, а порой и борзыми намерениями в ситуации, где клубу юридически ничего не светит.