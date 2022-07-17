Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Брейтуэйт не хочет уходить из «Барсы». Клуб может разорвать с ним контракт

17 июля 2022, 18:11

Форвард Мартин Брейтуэйт может покинуть «Барселону».

Интерес к 31-летнему датскому игроку проявляют «Валенсия» и «Сельта», сообщает Diario Sport. При этом сам Брейтуэйт, которого главный тренер Хави не взял в турне по США, по-прежнему не намерен уходить из «Барселоны».

Клуб не рассчитывает на игрока и может принять решение о расторжении контракта, срок которого истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать Брейтуэйта за 8 млн евро.

Все новости
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
СлухиРэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта
Вчера, 21:51
Слухи«Рома» нацелилась на трансфер Байи из «Ман Юнайтед»
Вчера, 19:40
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
19 июля в 01:21
Такая же участь ждёт Левандовского. Обомеянг
шёл ноздря в ноздрю с Левандовски в гонке
бомбардиров в Бундеслиге. А вот в Ла-Лиге не
очень получается забивать. Роберт тоже потеряется,
если на него не будет играть половина команды,
как это было в Баварии… Барселона набрала
шесть человек в атаку и ни как не усилилась в
защите, это что, она хочет забить больше чем
пропустит? Тяжело будет сохранить дух команды,
когда профессиональный эгоизм Роберта вылезет
в наружу, а он точно вылезет и тогда можно уже
Хави ехать в Китай, а Роберту в МЛС…
протон
протон
18 июля в 00:31
Как же плохо Барса обращается со своими легендами. Сначала выкинула Алвеса, сейчас пытается избавиться от Де Йонга и Бретвейта. А дальше что? Умтити окажется на морозе?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
17 июля в 18:35
Ты прав,нельзя так издеваться над людьми.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Gourcuff Yohanne (раскрыть)
17 июля в 18:34, ред.
Причём тут вцепился ? Значит когда у клуба 2 года назад форвардов не было и от безвыходности пригласили датчанина, Барселона не вцеплялась... Так чтоль ?! А теперь поматросили и хотят бросить... Так не гоже поступать. Контракт у него ещё на 2 года, поэтому пусть Лапорта платит и не выпендривается.

P.S. Барселоне пора бы научиться отвечать за свои формальные обязательства, решать вопросы путём компромисса, а не кидаться (как гопник) суровыми, а порой и борзыми намерениями в ситуации, где клубу юридически ничего не светит.
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
17 июля в 18:14
Вцепился как язва
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 