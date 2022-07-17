Брейтуэйт не хочет уходить из «Барсы». Клуб может разорвать с ним контракт

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17 июля 2022, 18:11

Форвард может покинуть «Барселону».

Интерес к 31-летнему датскому игроку проявляют «Валенсия» и «Сельта», сообщает Diario Sport. При этом сам Брейтуэйт, которого главный тренер Хави не взял в турне по США , по-прежнему не намерен уходить из «Барселоны».

Клуб не рассчитывает на игрока и может принять решение о расторжении контракта, срок которого истекает летом 2024 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продать Брейтуэйта за 8 млн евро.