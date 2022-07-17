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В бельгийском «Юнионе» отреагировали на слухи об интересе к Оздоеву

17 июля 2022, 13:54

В пресс-службе бельгийского клуба «Юнион Сент-Жиллуаз» прокомментировали слухи об интересе к бывшему полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.

В клубе ничего не знают о Магомеде Оздоеве. Мы точно не интересуемся этим игроком. Будет ли клуб в будущем рассматривать возможность его подписания? Не думаем.

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Все комментарии
протон
протон
18 июля в 00:53
Да в этом Юнионе, зарплата у всех, как у Оздоева в Зените
stanichnik
stanichnik
17 июля в 14:42
Не хотят раньше времени раскрывать свои планы
Ironigor
Ironigor
17 июля в 14:39
В бельгийском «Юнионе» отреагировали на слухи об интересе к Оздоеву.
В клубе ничего не знают о Магомеде Оздоеве.
Было бы вообще удивительно, если бы это было наоборот. За какие такие заслуги один из лидеров Бельгийского чемпионата, должен был заинтересоваться Магомедом Оздоевым . Статистика игр за Зенит яркое тому подтверждение, тринадцать игр и то, всего несколько раз в основе. И в этих играх забит всего один мяч и одна результативная передача, при двух жёлтых карточках. И вообще, парню уже тридцатый год. Бельгийский чемпионат, как и Бельгийская сборная на очень высоком счету. А искать каких-то игроков в чемпионате России, это просто из ряда фантастики. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
1 984
1 984
17 июля в 13:57
Агент слухи пускает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 июля в 13:56
Хитрые, шифруются...
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