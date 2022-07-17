В бельгийском «Юнионе» отреагировали на слухи об интересе к Оздоеву.

В пресс-службе бельгийского клуба «Юнион Сент-Жиллуаз» прокомментировали слухи об интересе к бывшему полузащитнику «Зенита» .

В клубе ничего не знают о Магомеде Оздоеве. Мы точно не интересуемся этим игроком. Будет ли клуб в будущем рассматривать возможность его подписания? Не думаем.