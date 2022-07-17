В бельгийском «Юнионе» отреагировали на слухи об интересе к Оздоеву.

В пресс-службе бельгийского клуба «Юнион Сент-Жиллуаз» прокомментировали слухи об интересе к бывшему полузащитнику «Зенита» Магомеду Оздоеву.
В клубе ничего не знают о Магомеде Оздоеве. Мы точно не интересуемся этим игроком. Будет ли клуб в будущем рассматривать возможность его подписания? Не думаем.
В клубе ничего не знают о Магомеде Оздоеве.
Было бы вообще удивительно, если бы это было наоборот. За какие такие заслуги один из лидеров Бельгийского чемпионата, должен был заинтересоваться Магомедом Оздоевым . Статистика игр за Зенит яркое тому подтверждение, тринадцать игр и то, всего несколько раз в основе. И в этих играх забит всего один мяч и одна результативная передача, при двух жёлтых карточках. И вообще, парню уже тридцатый год. Бельгийский чемпионат, как и Бельгийская сборная на очень высоком счету. А искать каких-то игроков в чемпионате России, это просто из ряда фантастики. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !
В клубе ничего не знают о Магомеде Оздоеве.
Было бы вообще удивительно, если бы это было наоборот. За какие такие заслуги один из лидеров Бельгийского чемпионата, должен был заинтересоваться Магомедом Оздоевым . Статистика игр за Зенит яркое тому подтверждение, тринадцать игр и то, всего несколько раз в основе. И в этих играх забит всего один мяч и одна результативная передача, при двух жёлтых карточках. И вообще, парню уже тридцатый год. Бельгийский чемпионат, как и Бельгийская сборная на очень высоком счету. А искать каких-то игроков в чемпионате России, это просто из ряда фантастики. Вот как-то так, на мой субъективный взгляд. Всем Добра !