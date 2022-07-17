В «Баварии» высказались о слухах об интересе к Роналду

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи о том, что мюнхенский клуб интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Я люблю Криштиану Роналду, и все знают, какой он фантастический игрок. Но у каждого клуба есть определенная философия, и я не уверен, что для «Баварии» и Бундеслиги будет правильно, если мы подпишем Роналду сейчас.
Нагельсману не нужен ярковыраженный форвард, от него и сбежал
Левандовски.
Останься у руля Ханси Флик, Роберт с удовольствием доигрывал бы свою карьеру в
Баварии.
Если будет играть вся команда на Роналду, как на Левандовски, то этот парень побьет рекорды Мюллера и Левандовски вместе взятые.
Нагельсману не нужен ярковыраженный форвард, от него и сбежал
Левандовски.
Останься у руля Ханси Флик, Роберт с удовольствием доигрывал бы свою карьеру в
Баварии.
Если будет играть вся команда на Роналду, как на Левандовски, то этот парень побьет рекорды Мюллера и Левандовски вместе взятые.
Но лучше один матч проиграть крупно, чем затащить команду в ЛЕ, который до его прихода боролся за медали.
А теперь ещё и позорно спрятался дома 😀
Видите ли у него там "семейные проблемы", а когда липовый ЗМ получал на всех четырёх бегал с семьёй.
Но лучше один матч проиграть крупно, чем затащить команду в ЛЕ, который до его прихода боролся за медали.
А теперь ещё и позорно спрятался дома 😀
Видите ли у него там "семейные проблемы", а когда липовый ЗМ получал на всех четырёх бегал с семьёй.