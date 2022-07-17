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В «Баварии» высказались о слухах об интересе к Роналду

17 июля 2022, 14:27

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан прокомментировал слухи о том, что мюнхенский клуб интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Я люблю Криштиану Роналду, и все знают, какой он фантастический игрок. Но у каждого клуба есть определенная философия, и я не уверен, что для «Баварии» и Бундеслиги будет правильно, если мы подпишем Роналду сейчас.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
17 июля в 21:46, ред.
Если Роналду не убавит свои аппетиты, то мало кто будет пытаться подписать его. Он должен понимать, что он уже не тот, и что возраст берёт своё. Только ПСЖ и Челси наверное смогут позволить себе его зарплату.
112910415
112910415
17 июля в 20:14
лучше любить его издалека ... )
Неэгоист
Неэгоист
17 июля в 17:39
"Семейные проблемы" эгоиста продолжаются...
Agamaga........
Agamaga........ ответ VАN НELSING (комментарий удален) (раскрыть)
17 июля в 16:26
Бесполезность Роналду сейчас очень ярко проявляется, раньше хоть на партнёрах держался, с той же Баварией Рамос зарешал, а этот в конце стату делал.
Но лучше один матч проиграть крупно, чем затащить команду в ЛЕ, который до его прихода боролся за медали.
А теперь ещё и позорно спрятался дома 😀
Видите ли у него там "семейные проблемы", а когда липовый ЗМ получал на всех четырёх бегал с семьёй.
salleeh
salleeh
17 июля в 16:00, ред.
КР забивал судьбоносные голы, впрочем и Бензема тоже, что не скажешь о Роберте…

Нагельсману не нужен ярковыраженный форвард, от него и сбежал
Левандовски.

Останься у руля Ханси Флик, Роберт с удовольствием доигрывал бы свою карьеру в
Баварии.

Если будет играть вся команда на Роналду, как на Левандовски, то этот парень побьет рекорды Мюллера и Левандовски вместе взятые.
Василий 50
Василий 50
17 июля в 15:52
Пощадил он Роналду...
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
17 июля в 15:51
А он нужен???
nikoladolgov
nikoladolgov
17 июля в 15:38
Да уж лучше Дзюбу подпишите !
DXTK
DXTK
17 июля в 15:08, ред.
Помниться Когда то Кан сказал про Роналду примерно так "Я вижу пресс Криштиану чаще, чем грудь своей жены". если порток перейдет в Баварию. Оле Будет наблюдать торс каждую неделю, а может еще и чаще". наверно это было сказано потому что тогда Бавария часто пересекалась с Реалом в ЛЧ ........
Брулин
Брулин
17 июля в 14:57
Кто еще отказался от Роналду?
Огласите весь список, пожалуйста.
Elliada
Elliada
17 июля в 14:41
Никому не нужен балласт
Mangur
Mangur
17 июля в 14:39
Слухи сплетни домыслы
Lewa2708
Lewa2708 ответ FenixSL (раскрыть)
17 июля в 14:38
В спорте не должно быть обид. Ничто не помешало ему после Реала перейти в Юве или МЮ, против которых играл неоднократно
FenixSL
FenixSL
17 июля в 14:34
вот Баварии то он действительно не нужен.......................
столько обид нанес(
Гость
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