В «Баварии» высказались о слухах об интересе к Роналду

Председатель правления «Баварии» прокомментировал слухи о том, что мюнхенский клуб интересуется нападающим «Манчестер Юнайтед» .

Я люблю Криштиану Роналду, и все знают, какой он фантастический игрок. Но у каждого клуба есть определенная философия, и я не уверен, что для «Баварии» и Бундеслиги будет правильно, если мы подпишем Роналду сейчас.