Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Салиба может перейти в «Барселону»

21 июля 2022, 09:24

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может продолжить карьеру в Испании, пишет журналист Жерар Ромеро.

Каталонцы могут приобрести игрока, если не получится подписать защитника «Севильи» Жуля Кунде.

Салиба оценивается в 30 млн евро.

Все новости
«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
Сегодня, 05:44
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
СлухиРэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта
Вчера, 21:51
Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца
21 июля в 16:10
Из МС в Арсенал, из Арсенала в Барсу.
A.S.A
A.S.A
21 июля в 10:07
Надеюсь Эду умный человек и не продаст одного из перспективных центральных защитников европы, а тем более за смешные 30 млн €!!!!
Хитрые люди работают в Барселоне, каждому своему молодому игроку прописывают отступные в космические суммы, а за других талантливых парней предлагают 30 млн жалкой евро валюты....
STVA 1
STVA 1
21 июля в 09:25
Тоже вариант
gyzwxjfstgc5
gyzwxjfstgc5
21 июля в 09:25
Рад за него.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 