Салиба может перейти в «Барселону»

Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может продолжить карьеру в Испании, пишет журналист Жерар Ромеро.
Каталонцы могут приобрести игрока, если не получится подписать защитника «Севильи» Жуля Кунде.
Салиба оценивается в 30 млн евро.
Защитник «Арсенала» Вильям Салиба может продолжить карьеру в Испании, пишет журналист Жерар Ромеро.
Каталонцы могут приобрести игрока, если не получится подписать защитника «Севильи» Жуля Кунде.
Салиба оценивается в 30 млн евро.
Хитрые люди работают в Барселоне, каждому своему молодому игроку прописывают отступные в космические суммы, а за других талантливых парней предлагают 30 млн жалкой евро валюты....
Хитрые люди работают в Барселоне, каждому своему молодому игроку прописывают отступные в космические суммы, а за других талантливых парней предлагают 30 млн жалкой евро валюты....