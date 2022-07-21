Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Роналду не собирается возвращаться в «Реал»

21 июля 2022, 09:01

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет перейти в команду, которая в грядущем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Утверждается, что португалец не рассматривает вариант с возвращением в «Реал». Недавно слухи связывали Криштиану с другим испанским топ-клубом.

Все новости
«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
Сегодня, 05:44
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
СлухиРэмзи и «Ювентус» близки к расторжению контракта
Вчера, 21:51
Сортировать
Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
21 июля в 16:25
Его не ждут в Мадриде. Там давно про него забыли.
Caniggia
Caniggia
21 июля в 15:33
Что-то особо никто не спешит приобретать возрастного и высокооплачиваемого Роналду!
амурец
амурец
21 июля в 11:58
Реал не собирается его возвращать, он ведь ушел в Ювентус не сойдясь во мнениях с Пересом, а с Пересом такие номера не проходят
Бык без трезубца
Бык без трезубца
21 июля в 11:30
Как-то не сходится. В лучший клуб Европы на данный момент, учитывая трофей ЛЧ.
Может были негласные переговоры и Реал выдвинул свои условия (снижение зарплаты и играть запасным) либо отказал Реал. Здесь за ниточки все таки Роналду дёргать не может, да и когда был в Реале не мог, поэтому он ушел из Реала.
Роналду либо в Баварию либо в клуб уровнем ниже который играет в ЛЧ (но со снижением зарплаты) либо оставаться в МЮ, может у Тен Хага будет основным игроком.
112910415
112910415
21 июля в 11:12
не зовут, впрочем
95-shishani-95
95-shishani-95
21 июля в 11:10, ред.
Это Реал не собирается купить его. Сам виноват, что так рано ушёл из-за разногласий с Пересом, и что так много всего упустил. Упустил шанс стать вторым футболистом в истории с 6 победами в ЛЧ наряду с Хенто.
Dima salev
Dima salev
21 июля в 11:06
В Атлетико и будет хороший подарок для реала
NOVA
NOVA
21 июля в 10:55
а то Реал его собирался возвращать!! поезд ушел как говорится, не надо было так рано сваливать из Реала!!
sir_Alex
sir_Alex
21 июля в 10:39
Уходя – уходи.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
21 июля в 09:49
Сватается Криш во все места
Elliada
Elliada
21 июля в 09:31
Это Реалу он не нужен. Реал доказал, что без балласта способен выиграть ЛЧ, а вот балласт без Реала это ЛЕ
ppj2x5ppf3zd
ppj2x5ppf3zd
21 июля в 09:26
Отличная новость для мадридских болельщиков.
Неэгоист
Неэгоист
21 июля в 09:22
Пересу ботоксные не нужны... Хе..
Jeck Denielse
Jeck Denielse
21 июля в 09:19, ред.
Страшная весть для победителя ЛЧ и Примеры....
Весь Мадрид в слезах...
Даже представить страшно как теперь существовать Реалу....
"Сантьяго Бернабеу" скорей всего закроют....снесут...и построят музей Криштиану Роналду...
drug01
drug01
21 июля в 09:16
Конечно только не реал
stanichnik
stanichnik
21 июля в 09:13
Разошлись пути дорожки
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
21 июля в 09:12
Не собирается, или его там видеть не хотят? Это очень разные вещи.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 июля в 09:03
Очень он на Реал обижен! 😉
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 