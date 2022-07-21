Роналду не собирается возвращаться в «Реал»

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21 июля 2022, 09:01

Форвард «Манчестер Юнайтед» хочет перейти в команду, которая в грядущем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Утверждается, что португалец не рассматривает вариант с возвращением в «Реал». Недавно слухи связывали Криштиану с другим испанским топ-клубом.