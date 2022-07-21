Роналду не собирается возвращаться в «Реал»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду хочет перейти в команду, которая в грядущем сезоне будет играть в Лиге чемпионов.
Утверждается, что португалец не рассматривает вариант с возвращением в «Реал». Недавно слухи связывали Криштиану с другим испанским топ-клубом.
Может были негласные переговоры и Реал выдвинул свои условия (снижение зарплаты и играть запасным) либо отказал Реал. Здесь за ниточки все таки Роналду дёргать не может, да и когда был в Реале не мог, поэтому он ушел из Реала.
Роналду либо в Баварию либо в клуб уровнем ниже который играет в ЛЧ (но со снижением зарплаты) либо оставаться в МЮ, может у Тен Хага будет основным игроком.
Может были негласные переговоры и Реал выдвинул свои условия (снижение зарплаты и играть запасным) либо отказал Реал. Здесь за ниточки все таки Роналду дёргать не может, да и когда был в Реале не мог, поэтому он ушел из Реала.
Роналду либо в Баварию либо в клуб уровнем ниже который играет в ЛЧ (но со снижением зарплаты) либо оставаться в МЮ, может у Тен Хага будет основным игроком.