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Зинченко появился в Орландо в тренировочной форме «Арсенала»

21 июля 2022, 00:40

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перейдёт в «Арсенал».

Журналисты запечатлели украинца в Орландо, где «канонинры» проводят подготовку перед товарищеским матчем с местной командой, в тренировочной форме «Арсенала».

Зинченко подписал контракт с лондонским клубом вчера днём. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.

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Все комментарии
alik4
alik4
21 июля в 15:58
Пускай греет скамейку запасных
альсато
альсато
21 июля в 15:28
а вот в Спартаке-на ВСЕХ тренировочной формы не хватает!))))))
Баобаб
Баобаб
21 июля в 09:48
В форме Арсенала и в слезах.
Ironigor
Ironigor ответ realdogge the gunner (раскрыть)
21 июля в 09:37
Уважаемый, вы внимательно читали то что я написал?! Великий вы знаток .
Ironigor
Ironigor ответ sv_1969 (раскрыть)
21 июля в 09:32
Удивительно, но видимо ты прав !)))
25процентный клоун
25процентный клоун
21 июля в 07:56
лавка скорее всего
realdogge the gunner
realdogge the gunner ответ Ironigor (раскрыть)
21 июля в 07:48
    A.S.A
    A.S.A
    21 июля в 07:38
    Переход Зинченко это уже не новость, а формальность.
    Вчера перед матчем с Орландо, Александр прибыл на игру в автобусе вместе с командой Арсенал. Во время матча сидел на трибуне и раздавал автографы....так что через денек другой ждем официальное объявнение.
    Не хочу пока рассуждать чего нам даст этот переход, время покажет....
    w8s7znv9ue7b
    w8s7znv9ue7b
    21 июля в 07:08
    каждый сам строит свое будущее...
    s4mm8c6ju3d8
    s4mm8c6ju3d8
    21 июля в 06:56
    «канонинры»
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322967/zinchenko-aleksandr-arsenal 21.07.2022
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
    21 июля в 06:48
    Не пойму этот трансфер пушкарей.
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    21 июля в 06:28
    На фоне М777? 😉
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    21 июля в 06:16
    Теперь "вояка" на своем месте. Забьет заряд он в пушку туго. Думаю селфи не заставит себя долго ждать.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    21 июля в 06:11
    Балласт Арсенала оказался желто-зеленым.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    21 июля в 05:39
    Значить сделка состоялась
    sv_1969
    sv_1969 ответ Ironigor (раскрыть)
    21 июля в 05:19
    Наверное нужен)))
    74g4gav2z9db
    74g4gav2z9db
    21 июля в 04:49
    Да и хрен с ним
    Ironigor
    Ironigor
    21 июля в 01:15
    Большой вопрос, а зачем он нужен в Арсенале .
    bbrmddu55jpc
    bbrmddu55jpc
    21 июля в 00:57
    И что тут такого?
    Василий 50
    Василий 50
    21 июля в 00:56
    А нам что?
    Maria IVASHKOVA 1
    Maria IVASHKOVA 1
    21 июля в 00:47
    вот все делает, лишь бы не воевать
    Гость
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