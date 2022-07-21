Зинченко появился в Орландо в тренировочной форме «Арсенала»

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21 июля 2022, 00:40

Полузащитник «Манчестер Сити» перейдёт в «Арсенал».

Журналисты запечатлели украинца в Орландо, где «канонинры» проводят подготовку перед товарищеским матчем с местной командой, в тренировочной форме «Арсенала».

Зинченко подписал контракт с лондонским клубом вчера днём. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.