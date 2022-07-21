Зинченко появился в Орландо в тренировочной форме «Арсенала»

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко перейдёт в «Арсенал».
Журналисты запечатлели украинца в Орландо, где «канонинры» проводят подготовку перед товарищеским матчем с местной командой, в тренировочной форме «Арсенала».
Зинченко подписал контракт с лондонским клубом вчера днём. В ближайшее время о трансфере будет объявлено официально.
Вчера перед матчем с Орландо, Александр прибыл на игру в автобусе вместе с командой Арсенал. Во время матча сидел на трибуне и раздавал автографы....так что через денек другой ждем официальное объявнение.
Не хочу пока рассуждать чего нам даст этот переход, время покажет....
Вчера перед матчем с Орландо, Александр прибыл на игру в автобусе вместе с командой Арсенал. Во время матча сидел на трибуне и раздавал автографы....так что через денек другой ждем официальное объявнение.
Не хочу пока рассуждать чего нам даст этот переход, время покажет....
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322967/zinchenko-aleksandr-arsenal 21.07.2022
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1322967/zinchenko-aleksandr-arsenal 21.07.2022