Гальтье — о Неймаре: «Не знаю, что случится во время трансферного окна»

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье ответил на вопрос касательно слухов о возможном уходе форварда Неймара из клуба.
Неймар счастлив, он прекрасно работает с начала предсезонки.
Не знаю, что случится во время трансферного окна, я не обсуждал с Неем этот вопрос лично. Но его, похоже, не беспокоит то, что о нем говорят. Он с удовольствием тренируется.
Ранее и сам Неймар заявил, что хочет остаться в ПСЖ.
P.S. Не тренер - а гоvно..., впрочем как и вся кадровая система клуба.
P.S. Не тренер - а гоvно..., впрочем как и вся кадровая система клуба.