Гальтье — о Неймаре: «Не знаю, что случится во время трансферного окна»

Главный тренер ПСЖ ответил на вопрос касательно слухов о возможном уходе форварда из клуба.

Неймар счастлив, он прекрасно работает с начала предсезонки.

Не знаю, что случится во время трансферного окна, я не обсуждал с Неем этот вопрос лично. Но его, похоже, не беспокоит то, что о нем говорят. Он с удовольствием тренируется.