Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2022/2023

Гальтье — о Неймаре: «Не знаю, что случится во время трансферного окна»

вчера, 18:10

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье ответил на вопрос касательно слухов о возможном уходе форварда Неймара из клуба.

Неймар счастлив, он прекрасно работает с начала предсезонки.

Не знаю, что случится во время трансферного окна, я не обсуждал с Неем этот вопрос лично. Но его, похоже, не беспокоит то, что о нем говорят. Он с удовольствием тренируется.

Ранее и сам Неймар заявил, что хочет остаться в ПСЖ.

Все новости
«Арсенал» не будет подписывать Лукаса Пакета
Сегодня, 06:09
«Атлетико» может избавиться от Гризманна ради подписания Роналду
Сегодня, 05:44
СлухиПСЖ подпишет защитника «РБ Лейпциг» Мукиеле
Сегодня, 00:46
СлухиБистрович близок к переходу в «Лечче» из ЦСКА
Сегодня, 00:28
Слухи«Милан» близок к подписанию хавбека «Брюгге» Де Кетелара
Сегодня, 00:07
СлухиРоналду впечатлён стремлением Симеоне подписать его в «Атлетико»
Вчера, 22:58
Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:35, ред.
Им не от Неймара надо избавляться, Неймар то ещё принесет пользы
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:49, ред.
Неймар прекрасно работает с начала предсезонки, однако коуч лично не удосужился обсудить с бразильцем его будущее. "Хорошие" дела!


P.S. Не тренер - а гоvно..., впрочем как и вся кадровая система клуба.
Alex12357
Alex12357
вчера в 18:24
Похоже Неймар покинет ПСЖ, хотя с Неймаром ПСЖ намного интереснее чем с Камерунским Эму!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 18:21
Так у Нея больше и вариантов то нет, кроме, как тренироваться и продолжать выступать за ПСЖ, ну, пока не найдется другой клуб, который предложит жирный контракт
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 