Неймар: «Я хочу остаться в ПСЖ. Не знаю, какие у клуба планы на меня»

Форвард Неймар прокомментировал слухи о возможном уходе из «Пари Сен-Жермен».
Я по-прежнему хочу остаться в клубе. Пока что клуб мне ничего не сказал, поэтому я не знаю, какие у них планы на меня.
Ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» отказался от Неймара.
Но что-то пошло не так. Разгульная жизнь, сомнительные связи, погоня за денюшкой в итоге не дали полностью раскрыться без сомнения очень талантливому парню. Винить можно только себя. Ну и понятно желание остаться в ПСЖ, от такой зарплаты на закате карьеры никто убегать не захочет.
Но что-то пошло не так. Разгульная жизнь, сомнительные связи, погоня за денюшкой в итоге не дали полностью раскрыться без сомнения очень талантливому парню. Винить можно только себя. Ну и понятно желание остаться в ПСЖ, от такой зарплаты на закате карьеры никто убегать не захочет.