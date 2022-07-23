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Неймар: «Я хочу остаться в ПСЖ. Не знаю, какие у клуба планы на меня»

вчера, 17:13

Форвард Неймар прокомментировал слухи о возможном уходе из «Пари Сен-Жермен».

Я по-прежнему хочу остаться в клубе. Пока что клуб мне ничего не сказал, поэтому я не знаю, какие у них планы на меня.

Ранее появлялась информация, что «Манчестер Сити» отказался от Неймара.

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ПСЖ  Неймар
Перевод с leparisien.fr
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Все комментарии
GERALТ
GERALТ
вчера в 19:05
И ни одного ЗМ.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:43
Конечно хочешь.
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:36
Все верно, но все таки Неймар выиграл ЛЧ и как любой топ игрок является победителем ЛЧ. Хотя не все топ игроки этот турнир выигрывают, но все же это конечный результат среди всех трофеев. Но все таки помнят игроков за хорошую игру и без трофея ЛЧ.
И наверное все еще впереди у Неймара, хотя возраст поджимает.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 17:29, ред.
Неймару будет 31, а Бензема - 35 и подурил Карим в этой жизни, руша собственную карьеру, отнюдь не меньше бразильца. Поэтому шанс запрыгнуть в последний вагон Нею ещё предоставится.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:21, ред.
Через полгода парню будет 31 год. Не сбылись предсказания Пеле, который лет десять назад прочил Неймару изрядное количество золотых мячей.

Но что-то пошло не так. Разгульная жизнь, сомнительные связи, погоня за денюшкой в итоге не дали полностью раскрыться без сомнения очень талантливому парню. Винить можно только себя. Ну и понятно желание остаться в ПСЖ, от такой зарплаты на закате карьеры никто убегать не захочет.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:14
У каждого плута свои расчёты...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 17:14
Конечно хочешь, какой дурак тебе еще такую зарплаиу будет платить
Гость
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