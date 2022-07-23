Тухель тонет без Грановской. Тренер раздражен, у «Челси» скомканная трансферная кампания

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вчера, 14:54

Два сильных новичка не решают главные проблемы.

Капитана команды сохраняют силой

Томас зол на «Барселону», из-за каталонцев у тренера «Челси» возник конфликт с капитаном. Аспиликуэта хочет уехать, но немецкий специалист настаивает – в Каталонии в испанце не видят важного игрока, а берут для ротации.

«Барселона» просит Аспиликуэту поступить, как Левандовски – инициировать расставание за год до конца контракта. Поскольку прямо сейчас решается судьба Кунде, то злость Томаса можно понять. Каталонцы могут перехватить французского защитника «Севильи».

Причем уже после того, как Лапорта заявил, что Жюль переходит в «Челси». Проблема лишь в том, что Рюдигер, Кристенсен, Кунде и Аспиликуэта хотят жить в Испании, а не играть за лондонский клуб. Жюль ждет, когда «Севилья» и «Барселона» договорятся.

Тухель ставит на опыт, но этого мало

Стерлинг и Кулибали – классные футболисты. Но Рахиму нужно обжиться в роли лидера после сезонов, когда был деталью в чемпионском танке Гвардиолы. А Калиду никогда не играл в АПЛ , обживается в Англии. С этим помогут Силва, знающий французский язык, и напарник по сборной Сенегала Менди.

Но два подписания, когда ушли два центральных защитника и уехал Лукаку, не решают все ключевые проблемы «Челси». Более того, появление Стерлинга значит, что Тухелю нужно в атаке распродажа, которую Грановская оставила на будущее, когда не знала, что Абрамович потеряет «Челси».

Взять результативного Рахима всего за 56 млн евро, или Кулибали за 38 млн евро – большая удача. Но кто сказал, что переговоры вела не Грановская? Марина обещала консультировать «Челси» по ключевым трансферным вопросам этим летом, но теперь ее статус изменился.

Продавцы и покупатели понимают, что специалистка больше не правая рука владельца клуба. И есть ли у Тухеля, который конфликтовал с разным начальством, опыт удачных переговоров? Томас ведь на весь мир заявил – Аспиликуэта хочет уйти, а его будут держать силой контракта.

Тренер надеется, что к сентябрю Сезар признает поражение и успокоиться. Но когда такое срабатывало? Тухель не хотел терять Рюдигера и ждал большего от дорогущего подписания Лукаку. Но переговоры об аренде бельгийца в «Интер» вел новый босс Боэли, а не Томас.

Неймар брыкается, Роналду в сомнениях

Парижане с радостью отдали бы Неймара в Лондон. Но хочет ли бразилец накануне ЧМ в АПЛ , где физически сложнее, чем в Лиге 1? Неймар жалуется, как сильно его бьют по ногам, но вряд ли в Англии встречают иначе. Также «Челси» не хочет связываться с бразильцем, поскольку у него невероятная зарплата.

Тридцать лет, немолодой игрок в команде, которая не знает, куда деть Вернера и Зиеша. Тухель, получив широкие полномочия, не действует на опережение. При этом вряд ли именно Томас инициировал сразу несколько раундов переговоров Мендеша по поводу трансфера Роналду, который прячется в Лиссабоне.

Сульшер погорел, когда не смог интегрировать Криштиану в игру МЮ . Тен Хаг, возможно, еще зайдет в этот горящий замок имени человека с эго. Не нужно быть психиатром, чтобы понять, насколько Роналду внутренне неуверенный парень. Мужчина, сделавший столько пластических операций, не может быть без комплексов.

Тухель прав, что для «Челси» подписание Роналду опасно, а переход Неймара заблокируют новые боссы. Силва пытался лоббировать переезд знакомого по сборной в Лондон, но пока все затихло. Добавляем также историю с Левандовски. Тухель хотел работать с поляком, но не получилось.

Игрок отказался, поэтому получаем картину, которая говорит в пользу стратегической ошибки клуба из Лондона. Когда ушла Грановская, нужно было найти ей сильную замену. Не по должности – у МЮ тоже есть формальный спортивный директор, а по смыслу. Но Боэли хочет поиграть в футбольный менеджер.

Нужен форвард и будут потери в центре

Канте через год станет свободным агентом. Хотя Нголо достаточно лет, за ним выстроится очередь из приличных клубов. Жоржиньо допускал возвращение в Италию, по нему сильно ударили проблемы со здоровьем – играл на уколах, и промахи в футболке сборной Италии.

Бразильский игрок сборной Манчини договорился до того, что чемпионам Европы нужна прямая путевка на чемпионаты мира, ведь чувствует вину. Из всех хавбеков Тухеля только Ковачич в хорошем расположении духа. А вот молодой Галлахер не знает, что ему делать дальше.

Звезды «Челси» вряд ли пустят Конора в основу, какой смысл оставаться? Также хочет уйти Алонсо. И если сделает это вместе с Апиликуэтой – у команды, которая играет в три центральных защитника, станет меньше вариантов на флангах. Джеймс и Чилуэлл получали травмы, нужна подмена.

При этом к Алонсо хватало вопросов, не только Вернер допускал ошибки. Хотя с Тимо все понятно, сейчас он – единственный центральный нападающий в заявке, если не считать возвращенного из аренды Батшуайи, или совсем молодого Бройи. Но албанец заинтересовал «Вест Хэм» и «Наполи».

У Томаса риск передозировки властью

Тишина по поводу нового основного нападающего должна злить Тухеля больше, чем активность «Барселоны» по заманиванию Аспиликуэты и Кунде. Сейчас говорят про конфликт тренера и Вернера, но если Боэли не продавит силой подписание Роналду, то кто будет играть в центре?

Ставить Стерлинга или Хаверца «ложным форвардом» — позволять соперникам уходить от голов после перспективных атак. «Челси» не играет, как «Манчестер Сити», хотя даже Гвардиола признал, что лучше иметь Альвареса и Холанда, чем выдумывать и проигрывать. Конкуренты не дремлют.

Конте набрал солидный резерв. Артета обжился, а тен Хаг вправду хороший тренер, пускай и попал в команду, где хаоса в управлении было намного больше, чем в «Челси» Грановской. Тухель интересовался Де Лигтом, Кунде, Рафиньей, Гнабри, Неймаром и Левандовски, теперь добавил Павара.

И все эти футболисты могут разминуться с «Челси». Даже ставка на форварда – попытка заполучить Леау, задобрив «Милан» трансфером Зиеша, является рискованной, поскольку португалец может отказаться в надежде попасть в команду еще более высокого уровня. Или просто не заиграет.

Как бы в итоге Тухель не разочаровался в новых вроде бы широких трансферных полномочиях. В теории классно, когда тренер выбирает футболистов, а на практике неслучайно человечество придумало ветви власти. Когда один человек принимает все решения, то заканчивается все катастрофой.

Не стоит сразу записывать «Челси» с команды-разочарования будущего сезона, поскольку еще есть время на правильные действия. Но если Боэли и Мендеш продавят трансфер Роналду, а Тухель будет и дальше публично злиться и жаловаться, то «Челси» ждут неприятности на поле.

Грановская отрыла в Томасе то, чего не сумели боссы ПСЖ , «Боруссии» Д и «Майнца». На время немец забыл о привычке конфликтовать с футболистами и руководством, что позволило выиграть Лигу чемпионов. Но по ходу прошлого сезона уже были разногласия, проиллюстрированные знаменитым интервью Лукаку.

Не бывает такого, чтобы целая группа игроков не хотела играть за клуб уровня «Челси», но на это не было причины, связанной с главным тренером. Тухелю нужно быть осторожным, трансферная лето не идет по его плану. Деньги есть, но состава для чемпионской борьбы пока точно нет.