«Чувствую себя хорошо, я в форме». Рэшфорд — о предсезонке «Ман Юнайтед»

Форвард «Манчестер Юнайтед» выразил удовлетворение от подготовки команды к новому сезону.

Хорошо себя чувствую, я в форме. Мы завершили нашу поездку без травм. Это хорошо, что полноценный состав готов к старту сезона. Нынешняя предсезонка для меня – бесценна. Порой я не особо обращаю на это внимание, так как обычно летом мы играем, поэтому следующий сезон как бы накладывается на предыдущий.

Но в этот раз у меня было время отдохнуть, восстановиться морально и физически, а затем была настоящая предсезонная подготовка. Я чувствую себя очень счастливым.