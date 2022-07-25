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«Чувствую себя хорошо, я в форме». Рэшфорд — о предсезонке «Ман Юнайтед»

сегодня, 13:07

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд выразил удовлетворение от подготовки команды к новому сезону.

Хорошо себя чувствую, я в форме. Мы завершили нашу поездку без травм. Это хорошо, что полноценный состав готов к старту сезона. Нынешняя предсезонка для меня – бесценна. Порой я не особо обращаю на это внимание, так как обычно летом мы играем, поэтому следующий сезон как бы накладывается на предыдущий.

Но в этот раз у меня было время отдохнуть, восстановиться морально и физически, а затем была настоящая предсезонная подготовка. Я чувствую себя очень счастливым.

В мае сообщалось, что Рэшфорд решил остаться в «Манчестер Юнайтед».

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:15
"Но в этот раз у меня было время отдохнуть, восстановиться морально и физически."

Да ты вроде весь прошлый сезон отдыхал, ахаха)
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 13:08
ну мы рады за тебя.
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