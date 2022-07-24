Тухель прокомментировал разгромное поражение «Челси» от «Арсенала»

Главный тренер «Челси» прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:4) в товарищеском матче.

Мы заслужили поражение, и это справедливо, потому что мы были недостаточно хороши. Мы были просто неконкурентоспособны. Беспокойство заключается в том, что уровень физической и психологической готовности к этому матчу у «Арсенала» был намного выше, чем у нас. Они отлично играли, я думаю, что это их самый сильный состав. Именно таким составом они будут выходить на матчи Премьер-лиги.

У нас же состав был не самый сильный. Я не могу гарантировать, что мы будем готовы через две недели. Сегодня мы не смогли сравниться с «Арсеналом» по всем параметрам. «Канониры» играли с умом и огромной отдачей. У нас же много игроков, которые думают об уходе из клуба, ищут другие варианты.