Тухель прокомментировал разгромное поражение «Челси» от «Арсенала»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Арсенала» (0:4) в товарищеском матче.
Мы заслужили поражение, и это справедливо, потому что мы были недостаточно хороши. Мы были просто неконкурентоспособны. Беспокойство заключается в том, что уровень физической и психологической готовности к этому матчу у «Арсенала» был намного выше, чем у нас. Они отлично играли, я думаю, что это их самый сильный состав. Именно таким составом они будут выходить на матчи Премьер-лиги.
У нас же состав был не самый сильный. Я не могу гарантировать, что мы будем готовы через две недели. Сегодня мы не смогли сравниться с «Арсеналом» по всем параметрам. «Канониры» играли с умом и огромной отдачей. У нас же много игроков, которые думают об уходе из клуба, ищут другие варианты.
Артете сейчас важно наиграть этот состав, и я соглашусь с Томасом Тухелем, скорее всего это и будет наш основной состав, плюс минус на двух позициях будут изменения, а Челси просто использует эти игры как тренеровки, проверяются молодые игроки, хотя на первый таим вышел вроде вполне основной состав.
Интересно кого синие подпишут еще....пока всех кого синие пытаются подписать перехватывает Барселона....после таких действий, я бы не стал продавать туда ни Алонсо ни Аспиликуэту....
Артете сейчас важно наиграть этот состав, и я соглашусь с Томасом Тухелем, скорее всего это и будет наш основной состав, плюс минус на двух позициях будут изменения, а Челси просто использует эти игры как тренеровки, проверяются молодые игроки, хотя на первый таим вышел вроде вполне основной состав.
Интересно кого синие подпишут еще....пока всех кого синие пытаются подписать перехватывает Барселона....после таких действий, я бы не стал продавать туда ни Алонсо ни Аспиликуэту....