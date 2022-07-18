Молодёжная сборная России проведёт сбор в сентябре

Главный тренер молодёжной сборной России сообщил, что в сентябре молодёжка проведёт сборы.

Запланирован сентябрьский сбор в этом году. Уже можно сказать, что прорабатывается логистика проведения контрольных матчей с различными соперниками. Понимание наступит в ближайшее время. На сегодняшний день уже ориентирован список нового, молодого созыва, более младших футболистов. Есть группа игроков, которые уже себя зарекомендовали в РПЛ . В молодежной сборной появятся еще более качественные ребята, в том числе из «Пари НН». Все футболисты будут на виду, расширенный список будет сформирован поэтапно.