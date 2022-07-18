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Молодёжная сборная России проведёт сбор в сентябре

18 июля 2022, 09:10

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов сообщил, что в сентябре молодёжка проведёт сборы.

Запланирован сентябрьский сбор в этом году. Уже можно сказать, что прорабатывается логистика проведения контрольных матчей с различными соперниками. Понимание наступит в ближайшее время. На сегодняшний день уже ориентирован список нового, молодого созыва, более младших футболистов. Есть группа игроков, которые уже себя зарекомендовали в РПЛ. В молодежной сборной появятся еще более качественные ребята, в том числе из «Пари НН». Все футболисты будут на виду, расширенный список будет сформирован поэтапно.

С какими сборными ведутся переговоры? Мне не хочется говорить, потому что переговоры идут с разными сборными. Как РФС достигнет договоренности и документ будет подписан, все объявят. Переговоры ведутся со странами СНГ? Нет, не совсем.

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Все комментарии
x3trdcq8s9g3
x3trdcq8s9g3
18 июля в 10:09
Это хорошо
nikoladolgov
nikoladolgov
18 июля в 09:49
К чему готовятся будут ? К чемпионату мира ?
6wjh3t4btmet
6wjh3t4btmet
18 июля в 09:46
Надо готовить и побольше играть
Знатог
Знатог
18 июля в 09:42, ред.
Правая нога сыграет с левой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
18 июля в 09:16
Хоть с кем-нибудь бы сыграть...
Гость
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