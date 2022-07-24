«Арсенал» разгромил «Челси» в товарищеском матче

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сегодня, 05:26

«Арсенал» и «Челси» провели товарищеский матч в США в городе Орландо на стадионе «Орландо Цитрус Боул».

«Канониры» разгромили своего соперника со счётом 4:0. В первом тайме голами отметились Габриэл Жезус и Мартин Эдегор, во втором — Букайо Сака и Самби Локонга.