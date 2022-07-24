«Арсенал» разгромил «Челси» в товарищеском матче

«Арсенал» и «Челси» провели товарищеский матч в США в городе Орландо на стадионе «Орландо Цитрус Боул».
«Канониры» разгромили своего соперника со счётом 4:0. В первом тайме голами отметились Габриэл Жезус и Мартин Эдегор, во втором — Букайо Сака и Самби Локонга.
Понравился Салиба! Француз вливается в состав и скорее всего вытеснит из основы Бена Уайта…поглядим что будет в официальных матчах АПЛ, если настрой и самоотдача будут такими же как в этой игре, то можно расчитывать на высокие места, но не будем зарекаться раньше времени.
Понравился Салиба! Француз вливается в состав и скорее всего вытеснит из основы Бена Уайта…поглядим что будет в официальных матчах АПЛ, если настрой и самоотдача будут такими же как в этой игре, то можно расчитывать на высокие места, но не будем зарекаться раньше времени.