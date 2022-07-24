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«Арсенал» разгромил «Челси» в товарищеском матче

сегодня, 05:26
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)4 : 0Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

«Арсенал» и «Челси» провели товарищеский матч в США в городе Орландо на стадионе «Орландо Цитрус Боул».

«Канониры» разгромили своего соперника со счётом 4:0. В первом тайме голами отметились Габриэл Жезус и Мартин Эдегор, во втором — Букайо Сака и Самби Локонга.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 07:44, ред.
Канониры, с победой нас! Да, это всего лишь предсезонный товарняк, но настрой футболистов очень понравился. Отличный первый тайм, давили синих прессингом, заставляли ошибаться....вообще настрой некоторых игроков Челси был такой, что они сейчас не на поле, а где-то на пляже.

Понравился Салиба! Француз вливается в состав и скорее всего вытеснит из основы Бена Уайта…поглядим что будет в официальных матчах АПЛ, если настрой и самоотдача будут такими же как в этой игре, то можно расчитывать на высокие места, но не будем зарекаться раньше времени.
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 05:46
Классные голы.
Mangur
Mangur
сегодня в 05:40
73о. Не интересен мелкобританский футбол.
протон
протон
сегодня в 05:35
Второе поражение к ряду в товарищеских играх.
mmuxfgt9t7s9
mmuxfgt9t7s9
сегодня в 05:30
Мои поздравления.
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