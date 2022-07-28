Кессье: «„Барселона“ — команда, созданная для побед»

Новичок «Барселоны» поделился впечатлениями от перехода в клуб.

Меня здесь очень хорошо встретили. Как будто это моя вторая семья. Мне упростили процесс адаптации. Общение с партнерами по команде и тренерским штабом складывается здорово.

Не могу сказать, что стиль игры «Барселоны» стал неожиданностью для меня. Даже со стороны видно, что это команда мечты. У «Барселоны» есть свои уникальные черты. Здесь подобраны очень качественные исполнители.

«Барселона» – команда, созданная для побед. Не нужно сомневаться, когда тебя зовут сюда. Думаю, это лучший клуб мира. В команде много новичков, мы приложим все усилия ради успеха «Барсы».