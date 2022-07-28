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Кессье: «„Барселона“ — команда, созданная для побед»

сегодня, 14:26

Новичок «Барселоны» Франк Кессье поделился впечатлениями от перехода в клуб.

Меня здесь очень хорошо встретили. Как будто это моя вторая семья. Мне упростили процесс адаптации. Общение с партнерами по команде и тренерским штабом складывается здорово.

Не могу сказать, что стиль игры «Барселоны» стал неожиданностью для меня. Даже со стороны видно, что это команда мечты. У «Барселоны» есть свои уникальные черты. Здесь подобраны очень качественные исполнители.

«Барселона» – команда, созданная для побед. Не нужно сомневаться, когда тебя зовут сюда. Думаю, это лучший клуб мира. В команде много новичков, мы приложим все усилия ради успеха «Барсы».

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:57, ред.
Таких команд много...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:48
Вполне возможно, что эта команда скоро станет банкротом.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:47
А Месси её разорил
Гость
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