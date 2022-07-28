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Тебас: «Надеюсь снова увидеть Роналду в Ла Лиге»

сегодня, 09:26

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду вернется в Ла Лигу.

Надеюсь снова увидеть Роналду в Ла Лиге. Независимо от того, сможет ли «Атлетико» совершить этот переход. Им придется продать игроков, если они захотят подписать его, не знаю, кого именно они могли бы продать. Однако для того, чтобы осуществить трансфер такого игрока, нужно расстаться с некоторыми исполнителями.

Ранее фанаты «Атлетико» обозначили свою позицию по поводу возможного перехода Роналду в их команду.

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Все комментарии
Alex12357
Alex12357
сегодня в 09:53
В Ла Лиге очень мало зеркал,ему смотреться некуда!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:28
Увидишь ли???
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 09:27
Пусть играет и в Ла Лиге!)
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