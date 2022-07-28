Тебас: «Надеюсь снова увидеть Роналду в Ла Лиге»

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас надеется, что нападающий «Манчестер Юнайтед» вернется в Ла Лигу.

Надеюсь снова увидеть Роналду в Ла Лиге. Независимо от того, сможет ли «Атлетико» совершить этот переход. Им придется продать игроков, если они захотят подписать его, не знаю, кого именно они могли бы продать. Однако для того, чтобы осуществить трансфер такого игрока, нужно расстаться с некоторыми исполнителями.