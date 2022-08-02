ПСЖ составит конкуренцию «Челси» в борьбе за трансфер Фофаны

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сегодня, 00:47

Защитник «Лестера» попал в сферу интересов ПСЖ .

Парижский клуб готов предложить за трансфер молодого игрока 65 млн евро, однако такое предложение не устраивает «Лестер», который намерен выручить с продажи своего футболиста больше денег.

Ещё одним претендентом на подписание Фофаны является «Челси», который уже ведёт переговоры по трансферу защитника.