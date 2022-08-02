ПСЖ составит конкуренцию «Челси» в борьбе за трансфер Фофаны

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана попал в сферу интересов ПСЖ.
Парижский клуб готов предложить за трансфер молодого игрока 65 млн евро, однако такое предложение не устраивает «Лестер», который намерен выручить с продажи своего футболиста больше денег.
Ещё одним претендентом на подписание Фофаны является «Челси», который уже ведёт переговоры по трансферу защитника.
Никто никогда не купит за такую сумму у Лестера защитника!
хотя погодите…
Никто никогда не купит за такую сумму у Лестера защитника!
хотя погодите…