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ПСЖ составит конкуренцию «Челси» в борьбе за трансфер Фофаны

сегодня, 00:47

Защитник «Лестера» Уэсли Фофана попал в сферу интересов ПСЖ.

Парижский клуб готов предложить за трансфер молодого игрока 65 млн евро, однако такое предложение не устраивает «Лестер», который намерен выручить с продажи своего футболиста больше денег.

Ещё одним претендентом на подписание Фофаны является «Челси», который уже ведёт переговоры по трансферу защитника.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:25
Какие-то просто космические деньги !
Никто никогда не купит за такую сумму у Лестера защитника!
хотя погодите…
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 01:02
А в игре?
Гость
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