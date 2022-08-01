«Челси» попытается перехватить трансфер Кукурельи у «Ман Сити»

«Челси» попробует перехватить трансфер защитника «Брайтона» Марка Кукурельи у «Манчестер Сити».
По информации источника, сегодня лондонский клуб провёл официальные переговоры с «Брайтоном». В скором времени представители «синих» встретятся с агентом защитника для обсуждения личных условий контракта.
Ранее «Брайтон» отклонил первое предложение «Сити» в размере 40 млн фунтов по игроку. Нового предложения «горожане» по-прежнему не прислали.
Недавно сообщалось, что Кукурелья недоволен запросами «Брайтона» за свой трансфер.
Марк конечно очень сильно отыграл в Брайтоне, и Гвардиола очень хочет купить этого игрока, который легко закрывает весь левый фланг. Челси тоже не помешал бы такой игрок, учитывая что Алонсо покинет клуб, а такой шустрый и полезный игрок как Кукурелья точно влился бы в игру синих как родной. Интересно кого по итогу выберет игрок, старого знакомого Пепа, или Тухеля?!
Марк конечно очень сильно отыграл в Брайтоне, и Гвардиола очень хочет купить этого игрока, который легко закрывает весь левый фланг. Челси тоже не помешал бы такой игрок, учитывая что Алонсо покинет клуб, а такой шустрый и полезный игрок как Кукурелья точно влился бы в игру синих как родной. Интересно кого по итогу выберет игрок, старого знакомого Пепа, или Тухеля?!